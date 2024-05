Napoli Buongiorno, c’è lo sprint a sorpresa: la notizia fa ben sperare Conte

Buongiorno è l’obiettivo numero uno per la difesa del Napoli, in attesa dell’annuncio ufficiale dell’arrivo di Antonio Conte.

Tutta Napoli attende con trepidazione l’annuncio di Antonio Conte come nuovo tecnico azzurro. Sembrerebbero esserci ormai pochi dubbi circa lo sbarco del salentino all’ombra del Vesuvio, con la responsabilità sulle spalle di guidare il nuovo ciclo dei partenopei. Servirà linfa nuova e, ovviamente, anche qualche innesto dal mercato, alla luce di quelle che possono essere i copiosi movimenti in uscita.

Il reparto che sarà tenuto sotto stretta osservazione è la difesa, che spesso si è rivelato fragile e non all’altezza di una squadra che doveva difendere il Tricolore, salvo poi finire addirittura decimo in classifica. Il calciomercato estivo, dunque, potrebbe rappresentare una svolta decisiva sotto questo punto di vista, con il nome di Alessandro Buongiorno che è il primo nella lista appuntata dal neo dirigente Giovanni Manna. Quest’ultimo, stando a quanto si apprende dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, avrebbe già incontrato l’entourage del giocatore, con Antonio Conte che a sua volta starebbe spingendo in maniera decisa per convincere il calciatore ad accettare il progetto azzurro.

Calciomercato Napoli, si fa sul serio per Buongiorno: le ultime

Antonio Conte, evidentemente, spera che Alessandro Buongiorno sia uno dei primi colpi di mercato su cui affidarsi per il Napoli che sarà, il suo Napoli.

A fare il punto della situazione in merito alla situazione è il giornalista esperto in dinamiche di mercato, Nicolò Schira, che sul suo profilo X / Twitter scrive:

“Il Napoli ha aperto le trattative per provare a ingaggiare Alessandro Buongiorno dal Torino. Incontro positivo questa settimana tra Giovanni Manna e i suoi agenti. Anche Antonio Conte spinge anche per convincere il difensore centrale a passare al Napoli. Pronto un contratto fino al 2029 di 2,5 milioni di euro a stagione”

Colpo sicuramente importante, nel caso fosse effettivo, da parte della società azzurra, che ancor prima della sessione estiva di mercato (che partirà ufficialmente dal prossimo luglio, ndr) ha attuato una rivoluzione profonda almeno per quanto riguarda l’area tecnica. L’arrivo di Manna è già ufficiale, mentre bisogna attendere ancora un po’ per quello del tecnico salentino, per cui però si studia già una presentazione in grande stile al teatro San Carlo, uno dei simboli più importanti della città partenopea (qui i dettagli). Dimostrazione, insomma, che la stagione che ci si è appena lasciati alla spalle ha dato la sua pesantissima lezione.

Buongiorno Napoli, il tweet di Schira

