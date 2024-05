Meret, Conte ha deciso il suo futuro: c’è un indizio

Il futuro di Alex Meret continua ad essere in bilico. Le ultimissime sulla situazione legata al portiere del Napoli.

Non è stata una stagione facile per Alex Meret. In più occasioni è finito al centro delle critiche, complici alcuni interventi “malconci”. Ciò nonostante, però, il futuro dell’estremo difensore azzurro continua ad essere in bilico. Infatti, non è da escludere una possibile permanenza in Campania in vista delle prossime stagioni.

L’approdo di Antonio Conte a Napoli modificherà molte cose. In primis c’è ovviamente il mercato, con il tecnico che indirizzerà le operazioni in un modo o nell’altro. Inoltre, l’ex Tottenham è pronto a creare una lista di calciatori “incedibili”, con i quali creare un progetto importante alla Corte del Vesuvio.

Meret, Conte crede nelle sue qualità: la scelta per il futuro

Antonio Conte punterà su Alex Meret. Come riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato, sul proprio profilo “X” l’allenatore italiano crede nelle qualità del calciatore. La dimostrazione più grande arrivò nel 2016, quando il CT convocò per la prima volta il portiere in Nazionale. A distanza di alcuni anni, le idee del tecnico non sono cambiate, motivo per il quale gli affiderà nuovamente le chiavi della porta partenopea.

Con l’avvento di Antonio Conte il futuro di Alex Meret cambierà radicalmente. Infatti, potrebbero esserci dei colloqui tra l’entourage Pastorello e il DS Manna per quel che riguarda il prolungamento contrattuale. Il calciatore potrebbe quindi estendere il proprio contratto e legarsi al Napoli per le prossime stagioni.