Mercato Napoli, non solo Lucca: c’è un altro giocatore dell’Udinese nel mirino

Il Napoli è tra le società più attive sul calciomercato. Il club azzurro starebbe pensando di ingaggiare due calciatori dall’Udinese.

La stagione del Napoli è stata molto deludente, motivo per il quale c’è la necessità di invertire la rotta. Oltre al nuovo allenatore, andranno poi messi a segno diversi colpi importanti per rinforzare la rosa. Infatti, il club azzurro dovrà fare conto anche con le cessioni che indeboliranno la squadra. Tra i partenti sicuri ci sono Piotr Zielinski e Victor Osimhen, con quest’ultimo a caccia di un’offerta importante.

Proprio la possibile assenza del nigeriano lascerà un vuoto cruciale in attacco. Da qui, nasce infatti la necessità di Giovanni Manna di individuare un profilo adeguato per il reparto offensivo. La situazione non è affatto semplice, ma il neo dirigente azzurro starebbe sondando diversi calciatori. Tra questi c’è anche Lorenzo Lucca, protagonista con la maglia dell’Udinese nella stagione appena conclusa. Nelle ultime ore, sarebbero emersi importanti dettagli circa il futuro dell’attaccante e non solo. Nel mirino ci sarebbe finito anche il centrocampista Walace.

Mercato Napoli, Lucca e Walace nel mirino: incontro con l’Udinese

In casa Napoli non c’è tempo per pensare alla stagione appena conclusa. La parole d’ordine è: ripartire. Infatti, l’intera dirigenza azzurra è concentrata sul mercato in entrata e non solo. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto importante con l’Udinese per Lorenzo Lucca. Quest’ultimo, può essere sostituire e colmare l’assenza di Victor Osimhen nella prossima annata. Le due società hanno avuto un primo incontro esplorativo, il quale aveva come protagonisti Aurelio De Laurentiis e Giampaolo Pozzo (figlio di Gino).

Oltre al giovane attaccante, il Napoli starebbe pensando anche a un colpo a centrocampo. Infatti, nell’incontro con Pozzo sarebbero state prese informazioni riguardanti Walace. Quest’ultimo è uno degli uomini cruciali del club, nonché capitano in molte occasioni. Il centrocampista gode di tantissima esperienza in Italia, motivo per il quale potrebbe essere un rinforzo ideale anche per l’equilibrio dello spogliatoio.

Le trattative imbastite sono diverse, ma l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis. Infatti, una volta presentato il nuovo allenatore, risulterà molto più semplice indirizzare il mercato in entrata e in uscita. Le richieste del tecnico saranno importanti, ma si respira un pacato ottimismo per il Napoli che sarà in vista delle prossime stagioni. Intanto, seguiranno ulteriori aggiornanti per quel che riguarda i due obiettivi del club partenopeo.