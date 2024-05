Mercato Napoli, idea inedita dalla Spagna per il centrocampo: vale 25 milioni

Il Napoli è pronto a creare una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Svelato un obiettivo del club azzurro.

Sono giorni importanti in casa Napoli sul fronte nuovo allenatore. La società è pronta a piazzare un colpo da novanta, con Antonio Conte che siederà sulla panchina azzurra. L’allenatore ripartirà proprio dall’Italia, in quanto crede fortemente nel progetto ideato da Aurelio De Laurentiis. Ovviamente, il tecnico porta con sé garanzie importanti, in modo particolare inerenti al mercato in entrata.

Proprio da qui, nasce la volontà della società di assecondare l’allenatore. Infatti, da diversi giorni, il DS Giovanni Manna starebbe lavorando su diversi profili che potrebbero fare al caso del Napoli. In Italia ci son già stati diversi contatti con alcune società, ma il neo dirigente starebbe monitorando ulteriori situazioni legate all’estero. Nel mirino dell’ex Juventus ci sarebbe la Spagna, in modo particolare Valencia. Infatti, uno dei calciatori nel mirino porta il nome di Javi Guerra, attualmente in Liga.

Mercato Napoli, sondaggio per Guerra: le ultime dalla Spagna

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo importante. Uno dei reparti da rinforzare è proprio il centrocampo, ancor più dopo l’addio ormai certo di Piotr Zielinski. Quest’ultimo, lascerà un vuoto importante che il DS Manna proverà a colmare con Javi Guerra. Nelle ultime ore, come riportato da Mirko Calemme di “AS.com”, la società azzurra avrebbe preso informazioni sul calciatore del Valencia. Di seguito le ultime sul possibile affare in entrata.

“Il Napoli vuole Javi Guerra. Gli azzurri hanno preso contatti per il centrocampista del Valencia, che si inserisce perfettamente nel nuovo progetto di Antonio Conte”.

Javi Guerra – Napoli, le caratteristiche del calciatore

Javi Guerra è un centrocampista molto promettente che veste attualmente la maglia del Valencia. Il classe 2001 è reduce da una buonissima stagione, grazie alle quale ha collezionato ben 36 presenze condite da quattro gol e un assist al passivo. La società azzurre avrebbe individuato tale calciatore come l’uomo adatto per il “nuovo” centrocampo di Antonio Conte.

Intavolare una trattativa con gli spagnoli non sarà molto semplice. Infatti, la dirigenza ha già stabilito il prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. L’ultima parola spetterà ovviamente ad Aurelio De Laurentiis, il quale deciderà se effettuare o meno tale sforzo economico. Intanto, va sottolineato che sulle tracce del giocatore ci sono diversi club, motivo per il quale anticipare la concorrenza permetterebbe agli azzurri di “ragionare” con più lucidità.