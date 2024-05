Lukaku, adesso cambia tutto: la decisione del Chelsea può favorire il Napoli!

Il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata. In bilico c’è il futuro di Victor Osimhen e i dubbi per l’attacco.

La stagione è giunta al termine, ma in casa Napoli si lavora già alla prossima annata. L’arrivo (ormai probabile) di Antonio Conte sembra una boccata d’aria per una piazza che ha sofferto molto negli ultimi mesi. L’avvento dell’allenatore in Campania non lascia dubbi: De Laurentiis ha un progetto vincente. A tal proposito, la dirigenza azzurra è molto focalizzata sul mercato in entrata, ancor più in quei reparti che subiranno modifiche importanti.

Tra questi c’è sicuramente l’attacco, visto il futuro di Victor Osimhen sempre più in bilico. L’attaccante ha prolungato il proprio contratto con il Napoli, ma è presente una clausola da ben 120 milioni di euro che gli consentirà di approdare in una big europea. Al momento, non c’è stata nessuna offerta concreta, ma il DS Manna starebbe già valutando diversi profili. In pole c’è Romelu Lukaku, ancor più grazie all’approdo di Antonio Conte in Campania.

Lukaku, il Chelsea prepara la cessione: il prezzo del cartellino

Romelu Lukaku farà ritorno al Chelsea dopo l’esperienza alla Roma. L’attaccante tornerà a Londra solo per un breve periodo, vista la volontà del club di cederlo. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il futuro dell’attaccante belga potrebbe intrecciarsi con quello di Victor Osimhen. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Osimhen, centravanti straordinario con una clausola nel contratto compresa tra i 120 e i 130 milioni: il Napoli per il momento non registra offerte convincenti. Su di lui ci sono il Psg, l’Al-Hilal di Koulibaly e Neymar, e un po’ di club di Premier. La sua preferenza: al Chelsea interessa e va da sé che potrebbe anche nascere un’operazione con Romelu Lukaku, 31 anni, uno che con Conte ha sempre dato il meglio: Big Rom può liberarsi con una clausola di 37,5 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro), ma i Blues potrebbero darlo per 20-25 milioni”.

Il destino di Victor Osimhen sarà più chiaro tra qualche settimane. Infatti, il Napoli attende un’offerta importante per lasciare partire il calciatore. La cifra è ormai nota: 120 milioni di euro, motivo per il quale la cerchia si stringe e vengono chiamati in causa solo alcuni top club europei. L’ultima società a prendere informazioni sul nigeriano è stata proprio il Chelsea, ormai a caccia di un nuova punta di diamante in vista degli impegni della prossima stagione.