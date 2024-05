Di Lorenzo Juve, si fa sul serio: la mossa clamorosa da Torino fa tremare i tifosi del Napoli – ESCLUSIVA

Giovanni Di Lorenzo ha espresso la sua volontà di andar via dal Napoli: c’è la Juve che continua a spingere per il suo arrivo.

In attesa delle ufficialità di rito che consegneranno in via definitiva il Napoli ad Antonio Conte, in casa azzurra c’è la primissima grana da gestire ed è quella legata al futuro di Giovanni Di Lorenzo. Stagione sicuramente non tra le migliori in assoluto per il terzino, che ha pagato sicuramente una stagione a dir poco sottotono della squadra. E in questo il capitano azzurro si è sentito poco tutelato, aprendo così le porte alla cessione, così come confermato a più riprese dallo stesso Mario Giuffredi (agente dell’ex Empoli, ndr).

La squadra che sembra fare pressing asfissiante per assicurarselo è la Juventus: in queste ore, stando a quanto si apprende dal giornalista Marco Giordano in esclusiva per Spazio Napoli, sarebbe sceso in campo anche Thiago Motta, tecnico promesso sposo della Vecchia Signora che, così come Antonio Conte, attende il comunicato ufficiale per aspettare, in tutto e per tutto, la sua avventura in bianconero. Giordano, in particolare, ha svelato il contatto che c’è stato tra l’ormai ex Bologna e il numero 22 azzurro, sintomo di come la Juventus sia forte sul terzino dei partenopei.

News SSC Napoli, novità bomba su Di Lorenzo: scende in campo Motta

Anche il prossimo tecnico della Juventus, Thiago Motta, spinge per l’arrivo di Giovanni Di Lorenzo in maglia Juventus. Il contatto, svelato Marco Giordano a Spazio Napoli, è un’ulteriore conferma a una situazione da seguire con forte attenzione.

Di seguito, quanto dichiarato dal giornalista a proposito del terzino del club di Aurelio De Laurentiis:

“La novità è quella da far tremare i polsi e si tratta della scesa in campo di Thiago Motta. Quest’ultimo ha parlato con Giovanni Di Lorenzo: l’indiscrezione arriva da ambienti torinesi, dove si parla molto di questa possibilità. Si frappone un ostacolo che porta il nome di Aurelio De Laurentiis: non vuol perdere il suo capitano e non vuole farselo scappare senza un’offerta congrua. In casa Napoli c’è la volontà di ricucire lo strappo, ma la decisione di Di Lorenzo, comunque, è quella di andare via. I contatti che ci sono stati con Lele Oriali non hanno portato, per ora, agli effetti sperati e vedremo cosa sarà con lo sbarco di Conte. Di Lorenzo non si è sentito tradito dalle critiche dai tifosi, ma dal fatto che la società lo ha messo in discussione. Portare Di Lorenzo a Torino potrebbe essere l’operazione dell’estate, anche per il procuratore Giuffredi. Lui si sta muovendo per portarlo a Torino e la novità da registrare è quella del contatto con Thiago Motta”.

Una situazione, insomma, che rende rovente queste ultime settimane, caldissime per quanto concerne il nuovo corso del club di Aurelio De Laurentiis.