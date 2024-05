“Costano troppo”: strada in salita per due obiettivi di mercato del Napoli, i nomi

Il mercato è già in pieno fermento in casa Napoli: a tal riguardo, ci sono da registrare i primi ostacoli per le mosse del club di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli che verrà sarà, con ogni probabilità, competitivo. E non potrebbe essere certamente altrimenti, considerando l’ingaggio di Antonio Conte, tecnico che ha le sue esigenze e i suoi costi che, a quanto pare, non hanno fatto scoraggiare il presidente Aurelio De Laurentiis, pronto a tornare in città per accogliere il tecnico salentino. Spuntano già i primi rumors sulla presentazione che, secondo più fonti, potrebbe avvenire la prossima settimana.

Nel mentre, le voci di calciomercato fanno da contorno a una restaurazione azzurra profonda che vedrà come oggetto di rifondazione anche parte dell’organico. Tanti i nomi monitorati da chi, invece, è stato già ufficializzato dal Napoli come primo rinforzo, ossia Giovanni Manna: l’ex braccio destro di Cristiano Giuntoli alla Juventus ha messo nel mirino tanti nomi, alcuni di essi anche molto costosi. È il caso, per esempio, di Sudakov e Gyokeres, calciatori per cui le rispettive società di appartenenza chiedono fior fiori di milioni di euro e, per questo motivo, complicati da assoldare.

Calciomercato Napoli, richieste alte per Sudakov e Gyokeres: le ultime

A fare il punto della situazione in merito alle dinamiche legate al calciomercato estivo del Napoli è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che si sofferma su due nomi in particolare.

Secondo il quotidiano, due nomi finiti nel mirino degli azzurri sono Sudakov e Gyokeres. Tuttavia, lo Shakhtar Donetsk per il primo e lo Sporting Lisbona per il secondo chiedono una cifra davvero altissima. Nel caso del trequartista ucraino (già accostato al Napoli lo scorso gennaio, ndr), la cifra richiesta dallo Shakhtar sarebbe pari a cinquanta milioni di euro, cifra leggermente superiore a quanto chiesto nei mesi precedenti. Tripla cifra, invece, per quanto concerne Gyokeres: per l’attaccante, individuato come possibile erede di Victor Osimhen (destinato all’addio, ndr), lo Sporting Lisbona chiede addirittura ben cento milioni di euro.

Il Napoli, dunque, dovrà fare le sue valutazioni per quanto riguarda i nomi in questione, anche se la lista della spesa di Manna è ben nutrita di nomi. Tutto per Antonio Conte, tecnico da cui ripartirà il Napoli del futuro: l’entusiasmo in città è alle stelle e, inevitabilmente, il mercato inizia a far sentire i primi scossoni, seppur si è solamente alle porte di giugno.