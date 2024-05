Bomba Mario Rui, l’agente a sorpresa: “Il Napoli mi ha fatto una richiesta”

Il futuro di diversi giocatori del Napoli è in bilico, in attesa di una risoluzione nel corso delle prossime settimane. Intanto l’agente annuncia una richiesta avanzatagli dal club su Mario Rui.

In casa Napoli l’attenzione è rivolta principalmente sulla scelta del prossimo allenatore, che dovrebbe essere al 99% Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis sta portando avanti gli ultimi passi di questa trattativa, per poi poter spostare l’attenzione sul futuro di diversi azzurri.

Per alcuni di loro la cessione è già segnata, mentre per altri saranno svolte delle attente valutazioni per capire se optare per la permanenza o la cessione. Intanto l’agente sgancia la bomba sul futuro di Mario Rui, con il Napoli che avrebbe avanzato una richiesta specifica.

Futuro Mario Rui, arriva l’annuncio bomba dell’agente: “Il Napoli mi ha fatto una richiesta”

Con il termine del campionato, i discorsi riguardanti l’extra campo sono entrati nel vivo anche in maniera piuttosto decisa. È ormai da oltre una settimana che De Laurentiis ha intensificato i contatti con Antonio Conte per convincerlo a sposare il progetto del Napoli. A quanto pare la buona riuscita dell’operazione è vicina, con il tecnico che sarebbe ormai ad un passo dal sedersi sulla panchina degli azzurri. Si continua però anche a parlare del futuro di diversi azzurri, con gli agenti che in questo momento sono tra i protagonisti del mercato.

In casa Napoli è certa la cessione di Victor Osimhen, e a quanto pare anche quella di Giovanni Di Lorenzo come annunciato dal suo agente Giuffredi. Proprio Giuffredi è tornato a parlare in occasione della presentazione del trofeo AEG, in cui ha sganciato una bomba sul futuro di Mario Rui: “I contratti lasciano il tempo che trovano, dovrei dire che Mario Rui ha il contratto che scade tra due anni e il Napoli mi ha chiesto di portarlo via, allora dovrei dire: no, resta qui. Ci sono dinamiche che ti portano altrove. Fare un contratto non vuol dire ergastolo, significa prendere un impegno che può anche andare in direzione diverse. Mai tenere i giocatori controvoglia”.

L’agente del terzino portoghese del Napoli ha svelato che il club gli avrebbe chiesto di trovare una nuova sistemazione per Mario Rui nel corso del calciomercato estivo. Giuffredi è stato piuttosto diretto nell’annunciare il futuro di Mario Rui, proprio come accaduto con quello di Giovanni Di Lorenzo nei giorni scorsi. Aumenta dunque la lista dei giocatori che saluteranno il Napoli nel corso dell’estate, visto che anche un senatore come Mario Rui è stato messo alla porta dal club, come annunciato da Giuffredi.