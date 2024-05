Ultime notizie Napoli, novità su Di Lorenzo: un indizio complica la sua permanenza

Antonio Conte si appresta a diventare il tecnico del Napoli, secondo gli addetti ai lavori avrebbe espresso la sua su Di Lorenzo.

Il campionato è ormai terminato, la partita relativa alla costruzione del Napoli è partita. Giovanni Manna, neo direttore sportivo del club, è già al lavoro, secondo i maggiori esperti di calciomercato, l’ex leader della Juventus Next Gen, sarebbe in contatto costante con Antonio Conte per definire le strategie relative alla rosa.

Già, perché Conte nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato. La trattativa fra il Napoli ed il pugliese è alle battute finali, con gli avvocati di entrambe le parti che sono arrivati alla fase di revisione dei contratti, ma virtualmente l’ex Inter e Juventus può considerarsi già tecnico dei partenopei.

Di Lorenzo – Napoli, la news inaspettata su Antonio Conte: le ultime sul contatto col capitano

Tra i nodi da sciogliere ci sarà certamente quello relativo al futuro di Giovanni Di Lorenzo, capitano del club. L’ex Empoli, nelle ultime settimane, si è allontanato dal club non sentendosi tutelato da quest’ultimo. Una indiscrezione confermata dal suo agente, Mario Giuffredi, che nei giorni scorsi ha dichiarato:

“Di Lorenzo andrà via, Manna gli ha espresso la massima stima ribadendogli che però in caso di offerta sarebbe stato ceduto. Come si fa a svolgere il ruolo del capitano da sfiduciati?”.

Una notizia che secondo i massimi esperti di calciomercato avrebbe scatenato la reazione di Conte, che avrebbe subito informato Manna di ritenere il terzino campione d’Europa nel 2021, un elemento imprescindibile della rosa. Una news, che non ha trovato conferma però tra le fonti di Alfredo Pedullà, giornalista che per primo nelle scorse settimane aveva definito Conte ed il Napoli “Mai così vicini”.

Questo, il commento di Pedullà in merito alla possibile chiamata tra Conte e Di Lorenzo:

“Quella tra Di Lorenzo ed il Napoli è una partita aperta. La Juventus è l’unico club che potrebbe permetterselo in Italia, a me però non risulta questa chiamata tra Conte ed il calciatore”.

Insomma, per Pedullà il contatto Conte – Di Lorenzo non sarebbe avvenuto, nonostante ciò, il giornalista di SportItalia ha ribadito quanto la partita tra terzino e club sia aperta. Pochi mesi fa, sembrava folle immaginare il capitano dello scudetto, fresco di rinnovo tra l’altro, lontano dall’ombra del Vesuvio. Ora ci sarà innanzitutto l’Europeo, poi si proverà a ricucire uno strappo che per quanto grande, potrebbe essere sanato.