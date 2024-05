“Perfetto per Conte, andrà a Dimaro”: l’annuncio dell’agente è definitivo, di chi si tratta

Antonio Conte sarà con ogni probabilità l’allenatore del Napoli, un agente di un tesserato azzurro si è espresso in merito.

Antonio Conte ed il Napoli, un matrimonio per cui manca solamente l’annuncio ufficiale. Il tecnico leccese ha detto sì agli azzurri da ormai qualche settimana, una approvazione arrivata a seguito di un corteggiamento lungo, lunghissimo, da parte di Aurelio De Laurentiis.

In attesa di questo fatidico annuncio, i tifosi ed addetti ai lavori hanno già iniziato a fantasticare sulle possibili scelte tecnico – tattiche dell’ex Inter e Juventus, non solo per ciò che concerne il rettangolo verde, ma anche per il mercato.

Napoli – Conte, parla l’agente del tesserato azzurro: “Sarebbe bello essere allenati da lui”

Questa estate il Napoli sarà oggetto di una vera e propria rifondazione, saranno in tanti a lasciare l’ombra del Vesuvio ed altrettanti invece ad accasarcisi. Non solo nomi nuovi, provenienti da club italiani ed esteri, Antonio Conte dovrà valutare anche una moltitudine di calciatori tesserati con il Napoli e rientranti dai vari prestiti.

Calciatori come Michael Folorunsho, protagonista assoluto dell’Hellas Verona, tanto da guadagnarsi la chiamata di Luciano Spalletti in nazionale, sino ad arrivare a Gianluca Gaetano, che in soli sei mesi ha svoltato la propria stagione e quella del Cagliari, contribuendo in maniera netta ed evidente alla salvezza dei sardi di Ranieri. C’è però un altro calciatore che rientrerà alla base, si tratta di Alessio Zerbin, ceduto in prestito a gennaio al Monza di Raffaele Palladino. In tal senso, l’agente del calciatore, Giulio Marinelli, si è espresso sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Siamo in attesa dell’annuncio di Antonio Conte e delle annesse comunicazioni. Ovvio che per qualsiasi calciatore essere allenati da Conte sarebbe una grande opportunità. Le caratteristiche di Zerbin sono idonee al calcio di Conte. Bologna? A Sartori piaceva tantissimo, ne parlammo lo scorso anno con il d.s dei felsinei, ma il Napoli di Spalletti non volle rinunciare a Zerbin. Dimaro? Zerbin ci sarà, attendiamo la convocazione, Alessio è un calciatore del Napoli”.

Zerbin rientrerà quindi a Napoli con la voglia di giocarsi le proprie carte e conquistare Conte. L’ala sinistra, si è dimostrato negli ultimi mesi un giocatore polivalente, in grado di esprimersi bene anche da esterno di un centrocampo a cinque, modulo congeniale alle caratteristiche ed idee di Conte. Insomma, una sua riconferma non sarebbe un evento impossibile. Vedremo.