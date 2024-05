News SSC Napoli, l’esperto è sicuro: “Andrà via”, dalla Serie A il sostituto

Prende forma nelle idee di Manna ed Antonio Conte il prossimo Napoli. Oltre ai nuovi arrivi, alcune partenze sono quasi certe.

Antonio Conte è sempre più prossimo a diventare l’allenatore del Napoli. Per l’ex Inter e Juventus manca ormai solamente la fatidica firma, ma nessun esperto di calciomercato ha più dubbi in merito: il salentino ripartirà dalla squadra partenopea. Il tecnico sarebbe già all’opera con Giovanni Manna, con cui si sta definendo quello che potrebbe essere il prossimo Napoli, tra uscite e nuovi innesti.

Saranno infatti tanti a lasciare la città, così come tanti altri arriveranno al Diego Armando Maradona. Nello specifico, però, alcune cessioni sembrano ormai quasi certe. Tra esse, quella di Giovanni Simeone, il cui sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A.

Napoli, un attaccante vicino all’addio: la società si cautela con un altro bomber?

Oltre a Victor Osimhen, il cui destino sembra segnato da dicembre, quando il nigeriano appose la firma sul faraonico rinnovo stipulato con Aurelio De Laurentiis, un altro bomber potrebbe salutare definitivamente Napoli.

Si tratta di Giovanni Simeone, attaccante argentino, tra i più in difficoltà in questa stagione. L’ex Hellas Verona, entrato nel cuore dei supporters partenopei con alcuni decisivi goal per la corsa scudetto, quest’annata è andato in rete solamente due volte, una in campionato ed una in semifinale di Supercoppa italiana. Da ormai mesi girano voci sul “Cholito”, indiscrezioni che vedrebero l’argentino lontano da Napoli a causa della sua voglia di giocare maggiormente.

Indiscrezioni confermate dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira che, attraverso il suo profilo Twitter, ha reso noto un aggiornamento in merito. Secondo il giornalista, Simeone lascerà certamente il club nella prossima sessione, che partirà ufficialmente dal prossimo luglio. Una scelta comunicata al Napoli, che consapevole di ciò avrebbe messo nel mirino Mateo Retegui, attaccante italoargentino, che proprio all’andata siglò la rete del momentaneo 2 a 0 a Marassi contro gli azzurri.

Un nome accostato con forza anche nelle passate settimane, in cui l’attaccante della Nazionale italiana veniva indicato come possibile sostituto di Victor Osimhen. Ad oggi, appare difficile immaginare questo passaggio di consegne, più probabile invece uno nel ruolo di “bomber di scorta”. Staremo a vedere, ad oggi, però, la notizia va registrata, Retegui è in orbita azzurra.

Di seguito, il tweet di Schira: