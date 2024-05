News Napoli, scelta fatta: Meret in bilico, chi sarà il prossimo numero 1

La società ha preso la decisione definitiva: ecco chi sarà il numero 1 del Napoli nella prossima stagione.

La società partenopea è ben proiettata verso il futuro: presa la decisione anche per il portiere. De Laurentiis è alle prese con differenti scelte che condizioneranno il Napoli della prossima stagione. Dall’allenatore alla punta passando per il difensore centrale arrivando al portiere. Nodi su nodi che dovranno essere sciolti in tempi veloci affinchè tutti prendano coscienza del ruolo che dovranno assumere nella prossima stagione.

Alex Meret è dalla stagione 2018/19 a difendere i pali della porta del Napoli: tra alti e bassi è riuscito a vincere una Coppa Italia, parando un calcio di rigore a Dybala in finale contro la Juventus, e uno Scudetto sempre da protagonista. L’estremo difensore azzurro, però, nonostante ciò è stato spesso e volentieri vittima, talvolta anche ingiustamente, di proteste da parte dei tifosi che lo hanno ritenuto inaffidabile.

Meret messo da parte, il Napoli punta su Caprile

In 177 presenze con la casacca partenopea Meret ha subìto 201 gol ed ottenuto 55 clean sheet. Quest’annata calcistica è stata molto complicata e sfortunata: dopo una serie di partite con gol incassati, soltanto all’ultima giornata non ha preso gol, dal Lecce: in questa Serie A sono state solo 6 le partite in cui non ha dovuto raccogliere un pallone in fondo alla rete.

Alla luce dei numeri discutibili ottenuti nel corso della sua avventura a Napoli, la dirigenza, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, starebbe valutando l’eventuale separazione dall’ex SPAL. Al suo posto è pronto Elia Caprile. Il 22enne, ha condotto un ottimo anno a Bari nella stagione 2022/23 e quest’anno ha raggiunto la salvezza con l’Empoli. Il giocatore ha ottenuto 5 volte la rete inviolata in 23 presenze e sembrerebbe pronto a mettersi in gioco sotto l’ombra del Vesuvio.