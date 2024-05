“Mi ritiro”: l’annuncio gela tutti i tifosi del Napoli, avete saputo?

Un beniamino azzurro, tra i più amati dai tifosi partenopei, ha annunciato il proprio ritiro.

A Napoli impazza la Conte – mania: il tecnico pugliese sembra infatti ormai prossimo a firmare con il club partenopeo a seguito del lungo corteggiamento da parte di Aurelio De Laurentiis. Mancherebbe solamente la firma secondo gli addetti ai lavori, secondo cui l’ex Inter e Juventus starebbe già programmando la prossima rosa tra mercato e valutazioni dei già tesserati.

A “gelare” i supporters partenopei, frementi per l’ufficialità del nuovo tecnico, ci ha pensato però un ex beniamino del Napoli. Uno di quei bomber che a suon di goal ha fatto sognare un’intera piazza, ancora profondamente legata a lui. Si tratta di Edinson Cavani, che ha appena reso nota la decisione di lasciare la Nazionale dell’Uruguay.

L’ex bomber azzurro si ritira, notizia inaspettata per i supporters partenopei

Edinson Cavani, attaccante uruguaiano, che dal 2010 al 2013 ha vestito la maglia del Napoli realizzando in Serie A ben 78 goal in 104 presenze, ha detto addio alla Nazionale. Un bomber vero, capace di gol di rapina e alcuni straordinari, che hanno fatto innamorare tutti i tifosi azzurri e che, a distanza di anni, coltiva l’amore e l’affetto dei suoi ex tifosi.

L’attaccante, che oggi sta vivendo una seconda giovinezza con il Boca Juniors, team argentino di cui è diventato idolo grazie alla sua perenne capacità di bucare la rete avversaria, ha però annunciato una scelta totalmente inaspettata. “El Matador” ha infatti deciso di non rispondere più alle convocazioni dell’Uruguay, rinunciando quindi alla maglia della propria nazionale, con cui nel 2011 vinse la Copa America.

Insomma, un fulmine a ciel sereno per tutti i tifosi della “Celeste“, che nel corso degli ultimi quindici anni ha potuto godere delle prodezze di grandi attaccanti: Forlan, Suarez, Cavani. Tutti nomi difficilmente rimpiazzabili per l’enorme valore tecnico. Una notizia, che allo stesso tempo ha gettato nello sconforto anche alcuni tifosi del Napoli, consci che questa scelta sia dettata dall’inesorabile tempo che avanza, una scelta già vista in passato con altri atleti, preludio di un ritiro totale dalle scene sportive. Per ora, però, potremo ancora goderci Edinson Cavani nella massima serie argentina, con la speranza che il ritiro definitivo dal mondo del calcio sia quanto più lontano possibile.