Mercato Napoli, scambio Lukaku-Osimhen: novità a sorpresa da Fabrizio Romano

Nelle ultime settimane si è tanto discusso in merito ad un possibile scambio Osimhen – Lukaku, Romano ha fatto chiarezza in merito.

Victor Osimhen lascerà il Napoli. L’attaccante nigeriano, capocannoniere dello scudetto, saluterà il club attraverso la clausola rescissoria presente nel suo contratto. Una scelta chiara sin dal momento in cui l’ex Lille appose la firma sul rinnovo contrattuale, una sorta d’accordo amichevole tra lui ed Aurelio De Laurentiis, in modo da salutarsi questa estate giovando da tale operazione entrambi.

Ad oggi non è chiaro quale club acquisterà Osimhen, i nomi sono i soliti: Paris Saint Germain, Chelsea ed altri club di Premier League, i pochi a potersi permettere determinate cifre di cartellino ed ingaggio.

Scambio Osimhen – Lukaku, le ultime indiscrezioni rilasciate da Fabrizio Romano

Nello specifico proprio il Chelsea, sarebbe secondo i vari addetti ai lavori la meta preferita da Osimhen. Il nigeriano non ha mai nascosto il proprio amore per la Premier League, inoltre, proprio allo Stamford Bridge, Didier Drogba è diventato leggenda, un Drogba che rappresenta per Osimhen, come per qualsiasi altro calciatore africano, l’idolo di una vita.

Per questa motivazione, i rumors su una possibile trattativa tra Napoli e Chelsea sono aumentati a dismisura nel corso delle settimane. Rumors, che con l’avvento imminente di Antonio Conte al Napoli, hanno riguardato anche Romelu Lukaku. L’attaccante belga, nell’ultima stagione alla Roma, tornerà infatti nelle prossime settimane in Inghilterra, pur non rientrando nei piani del club. Vista la stima di lunga data con Conte e la necessità di sostituire Osimhen, in molti hanno iniziato a scrivere di un possibile scambio tra i due con annesso conguaglio, una indiscrezione, che non ha trovato conferme da Fabrizio Romano, massimo esperto di calciomercato.

Il giornalista napoletano, attraverso il suo profilo Twitter, ha chiarito la posizione del Chelsea. La società londinese, vuole infatti cedere il proprio attaccante, ma solamente a fronte del pagamento del cartellino di quest’ultimo, per una cifra che dovrà inoltre arrivare a 38 milioni di sterline. Non una cifra monstre insomma, ma che per un giocatore in uscita ed ormai over 30, potrebbe essere giudicata elevata da parecchie società interessate.

Insomma, per ora non bolle in pentola nessuno scambio tra Napoli e Chelsea, ripetiamo, almeno per ora. Possibile che in maniera diversa se ne possa tornare a parlare tra qualche tempo, nonostante tutto, il binomio Conte – Lukaku continua ad essere qualcosa di troppo naturale.