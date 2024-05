Mercato Napoli, Lukaku erede di Osimhen? Il sogno di Conte è un altro bomber

La società azzurra cerca un attaccante che possa sostituire il partente Victor Osimhen: le richieste di Antonio Conte sono precise.

Victor Osimhen dopo 4 stagioni ed uno scudetto è pronto a dire addio al capoluogo campano. Napoli è stata per lui una vetrina importante per la sua carriera: sotto l’ombra del Vesuvio è cresciuto e si è consacrato. Nella stagione 2022/23, inoltre, si è tolto lo sfizio anche di aggiudicarsi il titolo di capocannoniere della Serie A con 26 gol.

Il numero 9 nigeriano è avvolto dalle sirene di mercato. Su di lui ci sono forti il Chelsea che con Enzo Maresca in panchina vorrebbe costruire una squadra con una precisa idea di gioco e poi c’è anche il Paris Saint-Germain, orfano di Kylian Mbappè. Manna è pronto a chiudere il primo colpo di mercato in uscita ma, nelle ultime ore, Osimhen ha accusato un infortunio che gli impedirà di allenarsi per quattro settimane.

Un evento che potrebbe realmente condizionare il mercato del Napoli che spera di ottenere il massimo dalla cessione del proprio bomber. Per sostituirlo spuntano due nomi, desideri di Antonio Conte che ha richiesto garanzie sulla qualità dei giocatori che saranno a sua disposizione.

Non solo Lukaku, Conte punta su un altro numero 9

Romelu Lukaku ed Antonio Conte hanno vissuto due anni all’Inter clamorosi, conclusi con la vittoria della Serie A nella stagione 2020/21. Una vera e propria ciliegina sulla torta che certifica il duro lavoro svolto ambo i lati. Lukaku potrebbe essere un’opportunità in prestito dal Chelsea. Dopo aver siglato 21 gol e 4 assist in 47 partite, il centravanti belga ha concluso la propria stagione con la Roma ed è volato a Londra per discutere del proprio ruolo con i blues.

Difficilmente resterà a Londra e nel frattempo, secondo quanto riportato da “Repubblica”, Conte avrebbe già pensato ad un profilo molto interessante, messosi in mostra nell’ultima stagione: Viktor Einar Gyokeres. L’attaccante dello Sporting Lisbona ha siglato 43 reti e 15 assist in 50 presenze con i portoghesi. Un calciatore davvero decisivo, dalle grandi potenzialità.

L’eventuale trattativa però potrebbe risultare davvero complicata: il suo valore di mercato è di 55 milioni di euro e la concorrenza è molto alta. Diversi club di Premier League si stanno muovendo per assicurarsi le prestazioni sportive dello svedese. La dirigenza azzurra sta sondando più profili per arrivare al momento in cui si dovrà chiudere per il nuovo numero 9 con idee più che chiare.