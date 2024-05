Mercato Napoli, erede di Osimhen: spunta un altro nome, gioca in Spagna

Il Napoli è alla ricerca dell’erede di Victor Osimhen, spunta un nome nuovo dalla Spagna: gioca nel Celta Vigo.

Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del nuovo numero 9 da mettere a disposizione del prossimo allenatore, probabilmente Antonio Conte. Victor Osimhen è ormai ai saluti con il club azzurro ed ora l’unica cosa da fare è aspettare la squadra che pagherà la clausola rescissoria o poco meno. Tre le principali pretendenti figurano il Paris Saint-Germain, squadra orfana di Kylian Mbappè, ed il Chelsea che vuole dare inizio ad un nuovo ciclo.

La dirigenza azzurra, intanto, monitora la situazione e sta cercando di sondare il terreno per una lista di attaccanti, adatti ai principi di gioco del nuovo allenatore. Tra i principali indiziati ci sono Romelu Lukaku, esplicita richiesta di Conte con cui ha vinto uno scudetto con l’Inter nella stagione 2020/21 e Viktor Gyokeres, centravanti rivelazione dell’ultima stagione. La punta dello Sporting Lisbona ha impreziosito l’intera Europa a suon di gol: 43 in 50 apparizioni con il club.

Lo svedese si è sottoposto ad un intervento al ginocchio per via di un fastidio derivante dal menisco e di conseguenza, le pretese del club potrebbero seriamente abbassarsi. La sua attuale valutazione di mercato è di 55 milioni di euro. Intanto, però, il Napoli, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, starebbe iniziando a coltivare un interesse nei confronti dell’attaccante del Celta Vigo.

Napoli su Strand Larsen, De Laurentiis sta valutando il profilo del norvegese

La società partenopea starebbe valutando il profilo di Jorgen Strand Larsen, attaccante 24enne del Celta Vigo. Il norvegese è molto apprezzato dalla dirigenza azzurra e potrebbe candidarsi seriamente a prendere il posto di Osimhen. Il suo cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra assolutamente adeguata al budget partenopeo.

In questa stagione, in Spagna con il Celta Vigo, ha disputato 39 gare, tra Liga e Copa del Rey, ed ha messo a segno 23 gol e 3 assist. Un buon bottino per un giocatore che difende i colori di una squadra che si è posizionata al 13esimo posto nel campionato spagnolo. Strand Larsen, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha vissuto anche un’esperienza in Olanda, al Groningen, ed in Norvegia al Sarsporg 08.

Tra le altre possibili alternative è spuntato anche il nome di Lorenzo Lucca, appena salvatosi con l’Udinese, al termine di una stagione positiva riguardo al suo score in Serie A: 8 gol in 37 partite.