Gyokeres obiettivo del Napoli: si è appena operato, cala il prezzo? I tempi di recupero

Cambia tutti in chiave mercato per il Napoli: Gyokeres si opera, il Napoli spera in un abbassamento delle richieste.

Victor Osimhen lascerà Napoli all’apertura della finestra di mercato estiva. Dopo 4 anni, il centravanti nigeriano ha deciso di provare una nuova esperienza, un’avventura che possa garantirgli nuovi stimoli e anche la partecipazione alla prossima Champions League. Su di lui ci sarebbero i forti interessi di Chelsea e Paris Saint-Germain.

Intanto, De Laurentiis sta sondando il terreno per alcuni attaccanti e nelle ultime ore è spuntata una nuova suggestione di mercato: Viktor Gyokeres. La punta dello Sporting Lisbona viene da una stagione fenomenale in cui ha messo a segno 43 reti e 15 assist in 50 partite disputate. Numeri folli che lo rendono un buon obiettivo di mercato per diversi club, soprattutto in Premier League.

Gyokeres out, l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero

L’attaccante svedese dello Sporting Lisbona, Viktor Gyokeres, ha subìto un intervento al ginocchio sinistro per risolvere alcuni problemi legati a quella zona del corpo che nel corso della stagione lo hanno tormentato. La sua valutazione di mercato è di circa 55 milioni di euro: un valore destinato, però, ad abbassarsi data l’operazione concordata con la società portoghese.

Il giocatore, infatti, nonostante avesse un problema al menisco e ai legamenti interessati, ha deciso con la società di operarsi a fine stagione per essere pronto per la successiva in tempi ragionevoli. Il giocatore sarà fermo per circa 5-6 settimane. Intanto il Napoli monitora la situazione e spera quanto prima di approfittare di questa causa per avere qualche sconto sull’eventuale acquisto.