Futuro Kvaratskhelia, De Laurentiis ha deciso il prezzo d’addio: le ultime

Futuro in bilico per Khvicha Kvaratskhelia: il presidente Aurelio De Laurentiis fisa il prezzo per la cessione.

Khvicha Kvaratskhelia è considerato incedibile dalla squadra partenopea. Il suo apporto alla squadra è troppo importante per i risultati del Napoli. Le cessioni, su tutte, di Zielinski ed Osimhen non hanno fatto altro che aumentare il malumore ed eventualmente quella di Kvara potrebbe essere un duro colpo che la tifoseria farebbe fatica a digerire.

La dirigenza partenopea conta tanto sull’ala georgiana che si appresta ad essere considerato la vera stella di questo Napoli. Nonostante il decimo posto, è riuscito a mantenere più o meno i numeri della precedente stagione seppur con ritmi profondamente differenti. Sul giocatore ci sono diversi club pronti ad investire sul proprio talento ma la volontà di De Laurentiis è chiara.

Il numero uno del Napoli ha deciso di trattenerlo per garantire uno spessore tecnico per la prossima stagione al nuovo allenatore, probabilmente Antonio Conte. Sul numero 77 ci sarebbe il PSG che, dopo la separazione con Mbappè, è rimasto senza una vera e propria stella in attacco. Kvara potrebbe essere la soluzione ideale per il raggiungimento dell’obiettivo dei francesi: vincere la Champions League.

De Laurentiis fissa il prezzo, ecco a quanto ammonta il cartellino di Kvaratskhelia

L’ex Dinamo Batumi sarà il giocatore chiave che permetterà al prossimo allenatore di sviluppare un gioco funzionale anche alle caratteristiche della stessa stella partenopea. De Laurentiis non vuole cederlo ma, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, un’offerta rilevante, di 150 milioni o più, potrebbe convincere il patròn azzurro a liberarlo immediatamente.

In questo momento Al-Khelaifi ha proposto un’offerta di 100 milioni di euro ed avrebbe raggiunto un accordo di massima con il giocatore: una plusvalenza che potrebbe essere clamorosa ma che la società azzurra vorrebbe rimandare al futuro. In questo momento, infatti, la priorità sarebbe quella di accontentare Antonio Conte per farlo sedere sulla panchina del Napoli.

L’ex Inter è stato molto chiaro: sono 8 gli incedibili nel caso in cui lui deciderà di rappresentare i colori azzurri. Kvara, Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Raspadori, Politano, Meret sono i giocatori da cui il Napoli dovrà ripartire per tornare ad essere grandi. Ci sarebbe, inoltre, anche Giovanni Di Lorenzo che pare abbia ormai deciso di aver chiuso un ciclo con la maglia del Napoli. Una scelta che ha lasciato con l’amaro in bocca i tifosi partenopei che non avrebbero mai immaginato un epilogo del genere a solo un anno dallo scudetto.