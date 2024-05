Foto del Teatro San Carlo sui social, De Maggio commenta: “Mi dispiacerebbe per Milan e Juve”

Carlo Alvino posta la foto del Teatro San Carlo sui social, partono le teorie dei tifosi e De Maggio manda un messaggio a Milan e Juventus.

Sono giorni di grande attesa in casa Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis si è concesso qualche giorno di relax con la famiglia a Ibiza, ma al suo rientro si definirà tutto sul futuro dell’area tecnica della squadra. Giovanni Manna è già arrivato ed ha preso possesso della direzione dell’area sportiva, ora si attende solo l’annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore.

Antonio Conte presentato al Teatro San Carlo di Napoli? De Maggio provoca Juventus e Milan

E proprio il nome del tecnico sta generando grande entusiasmo tra gran parte della tifoseria. Anche ogni piccolo indizio viene accolto con curiosità e una foto postata sui social dal giornalista Carlo Alvino ha fatto scattare tutte le teorie possibili da parte dei tifosi. Sul proprio profilo X, Alvino ha pubblicato una foto del Teatro San Carlo di Napoli, con tanto di striscione risalente alla scorsa stagione, ovvero quando il Napoli si era laureato campione d’Italia. L’immagine ha fatto il giro del web, tra le teorie più quotate c’è la possibilità che Antonio Conte possa essere presentato ufficialmente al Teatro San Carlo.

L’ipotesi è stata commentata in diretta dal giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, che ha parlato anche delle notizie riportate in prima pagina questi giorni sui maggiori quotidiani sportivi. Ecco quanto evidenziato:

“Non capisco la narrazione dei quotidiani nazionali. In prima pagina leggo di Fonseca al Milan e Thiago Motta alla Juventus, ma non di Conte. La notizia è Antonio Conte al Napoli, con tutto il rispetto per le altre. Se così dovesse essere, e Conte dovesse essere davvero presentato al Teatro San Carlo, mi dispiacerebbe per Milan e Juventus. Il motivo? Verrebbe tutto oscurato da Conte! Già il nome è decisamente più importante degli altri, poi se la presentazione dovesse avvenire nel Teatro più importante d’Europa, allora diverrebbe tutto fantastico. Vedremo se sarà così”.

Per ora si è trattato solo di un’ipotesi e nulla di più. Lo stesso Carlo Alvino, interpellato sulla questione, ha preferito non sbottonarsi più di tanto. Per De Laurentiis non sarebbe comunque una novità utilizzare luoghi iconici della città di Napoli per presentare i nuovi arrivati nel club. Lo scorso anno Rudi Garcia fu presentato al museo di Capodimonte, in passato Sarri fu presentato in un’importante terrazza che affaccia sul Golfo di Napoli, senza dimenticare della presentazione della squadra di qualche anno fa sulla nave di crociera ormeggiata nelle acque di Napoli.