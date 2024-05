Enorme tristezza per Lindstrom, bruttissima notizia

Una stagione sottotono, ma ora arriva anche una brutta notizia per Jesper Lindstrom: la comunicazione è diventata ufficiale.

Non è stata una buona stagione per il Napoli e per tanti calciatori azzurri, che stanno pagando sulla propria pelle anche l’annata deludente passata in azzurro. In tanti hanno perso l’appeal che c’era da parti di altri club, ma ancora peggio, per taluni giocatori è stata la bocciatura totale avuta dai vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina partenopea.

Ufficiale, Lindstrom escluso dalla lista dei convocati della Danimarca per l’Europeo

È il caso di Jesper Lindstrom, pagato circa 30 milioni di euro in estate dall’Eintracht Francoforte, ma che al Napoli non è riuscito mai ad imporsi, nonostante i vari avvicendamenti tra Garcia, Mazzarri e Calzona. Sono state 22 le presenze in campionato, con nessun gol e nessun assist messi a referto. In Champions League ha collezionato 4 presenze, mentre in Coppa Italia ha giocato una sola gara, quelle nefasta al Maradona contro il Frosinone (poi retrocesso in Serie B, ndr) e altre due gare le ha giocate in Supercoppa Italiana, per un totale di 29 partite giocate (ma solo 2 da titolare e senza mai restare in campo per tutti i 90′). Decisamente troppo poco. Cosa che gli è costata anche la Nazionale.

Poco fa, infatti, il CT della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha diramato la lista dei 26 calciatori convocati per l’Europeo che si disputerà in Germania. Nell’elenco manca il nome di Lindstrom, sono invece presenti altre conoscenze della nostra Serie A: Simon Kjaer, difensore che ha annunciato l’addio a fine stagione al Milan, Rasmus Kristensen, terzino destro che dopo il prestito alla Roma rientrerà al Leeds e Victor Kristiansen, terzino sinistro di proprietà del Leicester che il Bologna però può riscattare dopo la stagione 2023-2024 in rossoblù. Assente, oltre Lindstrom, anche Gustav Isaksen della Lazio.

Di seguito l’elenco completo dei convocati della Danimarca:

Portieri: Schmeichel, Ronnow, Hermansen;

Difensori: Christensen, Kjaer, Andersen, Vestergaard, Nelsson, Bah, Maehle, Kristensen, Kristiansen;

Centrocampisti: Eriksen, Delaney, Hjulmand, Hojbjerg, Norgaard, Jensen, Damsgaard;

Attaccanti: Bruun Larsen, Skov Olsen, Dreyer, Dolberg, Hojlund, Wind, Poulsen.

Una pessima notizia per Lindstrom, che ha così perso il treno che porta a EURO2024. Il Napoli pare comunque intenzionato a dargli una nuova occasione nella prossima stagione, magari sotto la guida di Antonio Conte. Una delle missioni del prossimo mister sarà quella di provare a recuperare un calciatore che ha tanta qualità, ma che fin qui non è mai riuscito a dimostrarle.