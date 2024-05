Conte Napoli, ultim’ora da Sky: lo ha appena annunciato Di Marzio!

Ormai ci siamo, per Conte al Napoli mancherebbe unicamente l’ufficialità. Gianluca Di Marzio ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti.

Antonio Conte ed il Napoli, siamo veramente agli sgoccioli. Il tecnico salentino tornerà in pista, o meglio in panchina, dopo l’anno e mezzo lontano dai riflettori. L’ex Inter e Juventus ha scelto Napoli, ritenuta la piazza giusta per ripartire e porre le basi del suo calcio sin dal ritiro estivo.

Sembrano ormai profetiche le parole dello scorso inverno, quando intervistato nel corso di Belve Conte si espresse così: “In carriera per la passione che esprimono, mi piacerebbe allenare in piazze come quelle di Roma o Napoli, a patto che ci sia grande serietà e le giuste condizioni”. Condizioni che a quanto pare, a seguito di un lungo corteggiamento, Aurelio De Laurentiis gli avrebbe garantito. L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, si sbilancia fortemente sulla chiusura della trattativa, scatenando l’entusiasmo di tutti i tifosi.

Conte – Napoli, le ultime news sulla trattativa da parte di Gianluca Di Marzio

Gli addetti ai lavori si sono ormai sbilanciati. Tutti, o quasi, considerano ormai Conte il nuovo allenatore del Napoli, tanto da aver riportato notizie riguardanti possibili obiettivi di calciomercato e di azzurri ritenuti dal pugliese titolari inamovibili, come Di Lorenzo e Kvaratskhelia.

In tal senso, Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato italiano, ha rilasciato questa sera le ultime indiscrezioni.

Questo il suo intervento in diretta su SKY Sport, in cui ha commentato il rientro alla casa base di De Laurentiis, negli ultimi giorni ad Ibiza con la famiglia:

“De Laurentiis tornerà in queste ore da Ibiza. L’allenatore è stato lì con la famiglia, nessun incontro con Conte, i legali della società e del tecnico sono alla fase di revisione dei contratti, segnali di una trattativa tutta in discesa. Mi sento di dire che Conte si sente già l’allenatore del Napoli, è molto entusiasta ed ha accettato uno stipendio inferiori a quelli già percepiti in carriera” – poi, il passaggio sulle possibili scelte societarie in sede di calciomercato: “Conte è conscio e consapevole che la mancanza della Champions League influirà nelle scelte in sede di mercato per un club che fa quadrare i conti come il Napoli. Non è detto quindi che arriverà e che il Napoli spenderà tanto, rigenererà gran parte della rosa: per lui Di Lorenzo è un titolare inamovibile, così come Kvaratskhelia. Insomma, per Conte al Napoli manca solo l’ufficialità”.

Pochi giorni, forse ore e il fatidico annuncio potrebbe quindi arrivare. I tifosi attendono frementi, ma per Conte ci siamo davvero.