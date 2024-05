“Cessione Osimhen e Kvaratskhelia molto probabile”: Conte vuole due top dalla Serie A – Repubblica

Kvaratskhelia ed Osimhen verso l’addio? De Laurentiis corre ai ripari, Antonio Conte vuole due top dalla Serie A.

Il Napoli è pronto ad avviare il progetto di ricostruzione: dopo il decimo posto, De Laurentiis ha deciso di riavvolgere il nastro e finalmente di avviare la rinascita. Alcune insistenti voci di mercato stanno mettendo sotto la luce dei riflettori i principali beniamini dei tifosi: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Sul nigeriano è ormai da tempo risaputo che andrà via all’inizio della prossima finestra di mercato estiva: c’è da capire soltanto quando dirà addio e dove sarà diretto.

Il numero 9, inoltre, ha accusato anche un infortunio che lo terrà out per 4 settimane e che potrebbe, di conseguenza, rallentare i piani di mercato di Manna e dirigenza. Sull’ex Lille ci sono forti Chelsea e PSG. Per quanto riguarda Khvicha Kvaratskhelia, invece, De Laurentiis avrebbe deciso di puntare tutto sulla sua qualità, mettendolo al centro del progetto. Il numero 77, però, è tentato proprio dal Paris Saint-Germain che, dopo aver perso Kylian Mbappè, è pronto a rifondare la squadra con stelle pronte a brillare sotto la Tour Eiffel.

L’offerta rinvenuta al presidente De Laurentiis è di 100 milioni di euro, troppo pochi per far saltare il piano del presidente del Napoli. Nel caso in cui, al contrario, dovesse arrivare un’offerta monstre, allora lì la dirigenza azzurra, sotto richiesta di Antonio Conte, secondo quanto riportato da “Repubblica”, potrebbe puntare su altri profili.

Non solo Lukaku, Conte vuole un top della Juventus

Per ovviare alla mancanza del centravanti, Antonio Conte, probabilmente prossimo allenatore del Napoli, avrebbe già chiesto delle garanzie di mercato per attuare il progetto di ricostruzione. Per sostituire Victor Osimhen, l’ex Inter avrebbe chiesto alla società di puntare su Romelu Lukaku, uomo di fiducia di Conte con cui ha vinto uno scudetto nella stagione 2020/21.

Nel caso in cui dovesse andare via anche Khvicha Kvaratskhelia, invece, la società potrebbe guadagnare terreno per l’acquisto di Federico Chiesa. L’esterno bianconero ha un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2025. L’ex Viola ha bisogno di ritrovare una dimensione adatta capace di valorizzarlo di più dopo anni tra luci ed ombre in quel di Torino.

La sua valutazione di mercato è di 40 milioni di euro ma complice il contratto in scadenza, potrebbe diventare una vera e propria opportunità di mercato per glia azzurri che, seppur da lontano, monitorano la situazione del calciatore.