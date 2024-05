Calciomercato, il Napoli medita il colpo da 15 milioni per la difesa: è sfida all’Inter

In attesa dell’ufficialità del nuovo tecnico, in casa Napoli impazzano già le prime voci legate ai potenziali movimenti di calciomercato.

Tante, tantissime voci, in attesa di Antonio Conte. Tutti i tifosi sono col fiato sospeso, visto che la macchina burocratica va avanti ormai da giorni per assicurare l’accordo definitivo tra il tecnico leccese e il Napoli. Tutto lascia presagire che non ci saranno particolari problemi e che, effettivamente, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale sarà il nuovo allenatore degli azzurri.

Frattanto, impazzano già i primi scenari di mercato, con un focus in particolare sui difensori. È nota, infatti, la necessità da parte del club azzurro di operare con forza in difesa, motivo per cui sono tanti i centrali sotto l’attenzione del neo dirigente Giovanni Manna. Il nome in cima alla lista è Alessandro Buongiorno, ma c’è un altro difensore che, in queste ore, è tornato fortemente d’attualità. Si tratta di Jaka Bijol, difensore centrale di proprietà dell’Udinese, su cui ci sarebbe anche la corte dell’Inter.

Ultime notizie SSC Napoli, idea Bijol: concorrenza dell’Inter

La difesa, sarà, forse il reparto più rivoluzionato in casa Napoli e di conseguenza i centrali tenuti sotto osservazione sono tanti. Tra di essi, spicca Jana Bijol, difensore accostato già in passato al club azzurro.

A fare il punto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui gli azzurri – alla ricerca di molteplici profili in quella zona di campo per i motivi spiegati in precedenza – sono sulle tracce del centrale friulano. La valutazione dell’Udinese è comunque alta, intorno ai 15 milioni di euro, senza dimenticare che c’è anche l’interesse dell’Inter, che già a gennaio si fece sotto ma che, alla fine, non affondò il colpo.