Asse Napoli-Juventus, pronto lo scambio: trattativa vera, i dettagli

Scambio Napoli-Juventus, la trattativa può decollare da un momento all’altro: il club bianconero vuole uno sforzo dagli azzurri.

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e Napoli e Juventus sono pronte a rilanciarsi dopo una stagione deludente lato partenopeo e ricca di alti e bassi lato bianconero. Nello spogliatoio degli azzurri si è ormai aperta una ferita difficile da rimarginare: Di Lorenzo ha deciso di andare via e, nonostante Conte, nell’eventualità di vederlo in panchina, abbia espresso la sua volontà alla società di tenerlo sotto l’ombra del Vesuvio, non sembra ci sia la possibilità di un dietrofront da parte dell’ex Empoli.

D’altro canto gli azzurri stanno cercando di capire quali possano essere le soluzioni possibili per far fronte al malcontento dei giocatori e ricostruire una squadra che possa ambire immediatamente ai vertici del campionato. Manna e il resto della dirigenza sono alle prese per il rinnovo di Kvaratskhelia che sarebbe tentato dalle sirene del PSG, club che avrebbe fatto una proposta da 100 milioni di euro.

Intanto, però, la società partenopea non ha nascosto il proprio interesse per Federico Chiesa, alla ricerca di una dimensione in cui poter finalmente ritrovare la forma adatta che lo aveva contraddistinto prima del grave infortunio contro la Roma subìto nel gennaio del 2022. Secondo quanto riportato da “La Stampa”, non sembrerebbe impossibile uno scambio a sorpresa tra Di Lorenzo e Chiesa.

Scambio Di Lorenzo-Chiesa: la Juve pretende di più

A prescindere dalla situazione di Kvaratskhelia, Chiesa potrebbe essere un vero e proprio obiettivo del club partenopeo. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 40 milioni di euro con il contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2025. L’ala destra della Nazionale Italiana potrebbe essere scambiato con Giovanni Di Lorenzo, come detto in uscita dal Napoli, la cui valutazione è di 20 milioni di euro.

Di conseguenza la Juventus avrebbe aperto alla possibilità ma ad una sola condizione. La società bianconera avrebbe chiesto al Napoli un conguaglio economico, oltre al cartellino di Di Lorenzo, per completare il trasferimento dell’ex Viola sotto l’ombra del Vesuvio. Una situazione che potrebbe rinforzare gli azzurri in attacco, dato l’apporto discutibile in questa stagione, dalla panchina, da parte di Lindstrom, Raspadori e Simeone.

L’eventuale sviluppo della trattativa potrebbe così condurre Di Lorenzo alla Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un esterno destro per rinforzarsi in una zona di campo in cui Timothy Weah non è riuscito a brillare nel corso della stagione.