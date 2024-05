Altro che Napoli, accordo a un passo tra Luis Alberto e la sua nuova squadra!

In casa Napoli c’è da registrare degli aggiornamenti importanti sul futuro di un calciatore accostato tante volte al club partenopeo, ovvero Luis Alberto.

Dopo aver chiuso questo campionato così tragico al decimo posto, in casa Napoli l’attenzione è tutta rivolta su chi sarà il prossimo allenatore. Il prescelto di Aurelio De Laurentiis, dopo che Gian Piero Gasperini ha espresso la volontà di restare all’Atalanta, è Antonio Conte. Le trattative con quest’ultimo, di fatto, sono avviatissime, visto che si stanno limando solo gli ultimi dettagli.

Lo stesso Antonio Conte, che la settimana prossima dovrebbe partecipare ad un vertice di mercato con i massimi dirigenti del Napoli, avrebbe già chiamato Giovanni Di Lorenzo per ribadirgli la sua centralità. Tuttavia, in attesa dell’annuncio ufficiale del suo ingaggio, il tecnico pugliese deve depennare un possibile obiettivo di mercato. Il nome del calciatore in questione è quello di Luis Alberto.

Mercato Napoli, Luis Alberto è prossimo a trovare l’accordo con l’Al-Duhail: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il centrocampista spagnolo è ormai prossimo a passare all’Al-Duhail. Le parti, di fatto, sono in continuo contatto per trovare il prima possibile un’intesa definitiva. Anche la Lazio di Claudio Lotito è al lavoro per chiudere la trattativa con il club qatariota

Alla società capitolina dovrebbero andare circa 10 milioni di euro per la cessione di uno dei giocatori simbolo di questi suoi ultimi anni. Luis Alberto, di fatto, è stato tra i protagonisti della Lazio di queste ultime stagioni, dove ha segnato 52 gol (e fornito una miriade di assist vincenti ai propri compagni) in 307 gare disputate in tutte le competizioni.

Lo spagnolo, di fatto, era stato accostato al Napoli a causa dell’addio di Piotr Zielinski. Il club partenopeo, oltre a rinforzare in maniera importantissima il proprio reparto difensivo (dove il primo obiettivo è Alessandro Buongiorno del Torino di Cairo) e sostituire il sicuro partente Victor Osimhen, deve anche prendere il calciatore che prenderà il posto del centrocampista polacco.

Quest’anno, quando non c’era Piotr Zielinski in campo, si è infatti notata la sua assenza, visto che il Napoli non ha in rosa un’altra mezzala di qualità che aiuti, soprattutto, Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, ha sofferto la mancanza di un centrocampista tecnico che gli potesse concedere più libertà sulla fascia sinistra. Vedremo, dunque, se il club partenopeo riuscirà o meno a trovare un calciatore che, insieme a Lobotka, possa fornire qualità in mezzo al campo.