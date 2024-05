Acerbi sarà fuori dagli Europei per un problema fisico: il difensore è stato protagonista del caso Juan Jesus nello scorso Inter – Napoli.

Si avvicina il Campionato Europeo per l’Italia dell’ex Napoli Luciano Spalletti, alla prima grande manifestazione da quando è alla guida della Nazionale Italiana. Il Commissario Tecnico ha stilato nei giorni scorso i 30 pre – convocati, destando anche diverse polemiche: per quanto concerne il Napoli, spicca l’assenza di Matteo Politano, uno dei pochi che è riuscito addirittura a migliorarsi rispetto all’annata precedente, in una stagione che per i partenopei è stato un vero e proprio disastro.

Chi non farà parte, ma non per scelta tecnica, della spedizione che partirà per la Germania è Francesco Acerbi: quest’oggi è arrivato il comunicato che annuncia il forfait del difensore dell’Inter. Al suo posto è stato chiamato il difensore della Juventus, Federico Gatti. Acerbi, designato inizialmente come uno dei possibili protagonisti dell’Europeo in casa Azzurra, è stato protagonista nel corso della stagione di un episodio che ha fatto molto discutere e che, apparentemente, continua a farlo. A scatenare nuovamente il dibattito a tal riguardo è stato il giornalista Giuseppe Pastore con un post su X / Twitter.

News Euro 2024, stoccata di Pastore su Acerbi: avete visto?

Poche ore dopo l’annuncio dello stop di Francesco Acerbi, che di conseguenza non sarà tra i convocati di Euro 2024, è arrivato il post frecciatina di Giuseppe Pastore.

Il velato riferimento sembra andare proprio all’episodio del presunto insulto razzista di Acerbi nei confronti del difensore del Napoli Juan Jesus. La giustizia sportiva ha poi deciso di non comminare alcuna sanzione nei confronti del nerazzurro – evitando così, di conseguenza, anche possibili provvedimenti da parte dello stesso CT Spalletti -, decisione che ha scatenato non poche polemiche.