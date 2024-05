Post Osimhen, nuova idea dalla Serie A: ADL lo tratta in prima persona

Chi sarà l’attaccante che erediterà il posto di Osimhen? La compagine partenopea potrebbe attuare una rivoluzione per il reparto offensivo.

Napoli attende Antonio Conte. Queste sono ore decisive per la definizione dell’affare, che viene definito negli ultimi giorni ormai impostato. Insomma, in attesa degli annunci di rito (il presidente Aurelio De Laurentiis, nella mattina di lunedì, ha parlato di “dieci giorni decisivi”), in casa azzurra si guarda con enorme attenzione al futuro. La sensazione è che saranno pochissimi i punti fermi su cui si potrà puntare nuovamente per il nuovo corso dei partenopei.

Tra chi non ve ne farà parte, oltre Piotr Zielinski (che andrà all’Inter, ndr), con ogni probabilità ci sarà anche Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, tra le righe, ha fatto spesso intuire di voler andar via al termine dell’annata che ci si è appena lasciati alle spalle. Volontà a cui fanno eco i vari annunci dello stesso De Laurentiis, chiamato ora a un segnale importante. Tanti i nomi circolati in orbita Napoli per quanto concerne l’attacco, ma nelle ultime ore è spuntata un’idea a sorpresa dalla Serie A: Lorenzo Lucca è la new entry nel casting messo a punto dalla dirigenza azzurra per la batteria offensiva del futuro.

Calciomercato Napoli: idea Lucca, la situazione

Lorenzo Lucca è il nome nuovo che entra nella lista della spesa in casa Napoli, che dovrà acquistare quantomeno un bomber che andrà a sostituire Victor Osimhen.

Ma non solo: perché non è escluso che possano esserci altre situazioni in uscita (Simeone e / o Raspadori, per esempio). Nel caso in cui dovessero esserci altre partenze, è chiaro che la società azzurra dovrà operare ad altri colpi nel reparto offensivo.

Da qui nasce l’idea Lucca, svelata quest’oggi dall’edizione quotidiana de Il Corriere Dello Sport: