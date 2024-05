Hermoso Napoli, novità super sull’affare: la notizia fa sperare i tifosi – ESCLUSIVA

Mario Hermoso è divenuto nelle ultime ore un nome molto chiacchierato in orbita Napoli: tutto il punto della situazione legata al centrale dell’Atletico Madrid.

Che la rivoluzione abbia inizio, in attesa che uno dei primi capitoli di questa restaurazione azzurra diventi ufficiale. Si hanno pochi dubbi ormai circa l’arrivo di Antonio Conte, colui che sarà a capo di questa rivoluzione, voluta – anche a suon di milioni, considerando l’ingaggio del leccese – dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis. Insomma, il numero uno del Napoli sembra aver fatto tesoro dei propri errori, anche tenendo conto dell’arrivo di Giovanni Manna, ex braccio destro di Cristiano Giuntoli alla Juventus che lavora, in realtà, già da tempo per conto degli azzurri.

A lui spetterà l’arduo compito di conciliare le esigenza di Antonio Conte con la politica societaria azzurra, che un piccolo strappo alla regola lo ha concesso ma che, probabilmente, non concederà un rompete le righe totale. Certo, c’è la cessione di Victor Osimhen, che finanzierà il nuovo corso del Napoli, ma gli occhi del neo direttore sportivo sono tutti per le potenziali occasioni che il mercato può rappresentare. Da qui, nasce l’idea Mario Hermoso, centrale dell’Atletico Madrid che in estate dirà addio ai Colchoneros e, probabilmente, anche alla Liga.

Il giornalista Marco Giordano, in esclusiva per Spazio Napoli, ha fatto il punto della situazione, svelando quelle che sono le ultime novità circa la pista azzurra e i possibili ostacoli, provenienti soprattutto dall’Arabia Saudita.

Calciomercato Napoli, tutte le novità su Mario Hermoso

Secondo quanto rivelato da Marco Giordano, l’idea Hermoso – pista che nelle ultime ore si è particolarmente accesa in orbita Napoli – è una pista tutt’altro che da sottovalutare.

Di seguito, quanto rivelato da Giordano in esclusiva per Spazio Napoli:

“L’identikit di Mario Hermoso è quello del perfetto centrale per il Napoli di Antonio Conte. Sa giocare a 4 così come a 3, fa il terzino sinistro e ha grande esperienza. È quel classico giocatore sul quale Conte potrebbe ricostruire la difesa del Napoli. È stato proposto a Giovanni Manna, al gradimento dell’area tecnica ed è un giocatore che ha dato disponibilità al Napoli. L’affare non è fatto, ma è possibile”

Importante, però, la concorrenza da tenere d’occhio:

“Ci sono dei punti da chiarire: Hermoso chiede 6 milioni di euro all’anno e oggi nessun club italiano arriva a quella cifra. C’è la Roma, soprattutto nel caso in cui Daniele De Rossi dovesse confermare l’ipotesi di giocare talvolta con la difesa a tre. È stato proposto anche al Milan e la Juve ha espresso il proprio gradimento se non dovesse arrivare Calafiori. L’Inter ha fatto sapere di bloccarlo soltanto nell’eventualità di una cessione di Bastoni”

In ogni caso, il Napoli sembra essersi messo su una sorta di corsia preferenziale: