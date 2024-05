Chiesa Napoli, colpo di scena: la notizia spiazza tutti

Federico Chiesa è uno degli ultimi nomi accostati al Napoli, in attesa dell’ufficialità dell’arrivo in azzurro del tecnico Antonio Conte.

In attesa delle firme e degli annunci ufficiali, sembra essere tutto apparecchiato per Antonio Conte. In queste ore sono in via di definizioni gli accordi, con la macchina burocratica che è partita da qualche giorno per sancire l’accordo trovato tra il tecnico salentino e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Se tutto andrà come, in fondo, tutti si aspettano, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale sarà il nuovo tecnico dei partenopei per i prossimi tre anni.

Frattanto, impazzano ovviamente le prime voci di calciomercato, con tanti nomi (anche importanti) accostato alla corte azzurra: uno di essi è Federico Chiesa, il cui futuro con la Juventus va chiarito, con una situazione contrattuale tra le meno rassicuranti per l’ex uomo del Napoli, Cristiano Giuntoli. La stima di Conte per l’ex Fiorentina è certificata, motivo per cui il direttore sportivo Giovanni Manna – almeno stando alle ultime indicazioni da radio mercato – seguirà con enorme attenzione l’evolversi della situazione. Spunta, tuttavia, un dettaglio che potrebbe spegnere sul nascere l’affare, legato principalmente ad aspetti di tipo economico.

Ultime calcio Napoli, ostacolo per Chiesa: la situazione

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Napoli per quanto concerne, in attesa che venga ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte.

In particolare, il quotidiano si sofferma sulla suggestione Chiesa. Di seguito, quanto riportato dal giornale oggi in edicola:

Il mercato vive anche di suggestioni, come quella per Federico Chiesa che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che la Juventus vorrebbe cedere. Prezzo alto, una cinquantina di milioni, ma l’ostacolo principale – nonostante il gradimento di Conte – è l’ingaggio elevato, da oltre sei milioni, ben oltre i parametri attuali del Napoli.

Proprio per i costi, la pista Chiesa – Napoli è destinata con ogni probabilità a restare una semplice suggestione di mercato. Da monitorare con enorme attenzione, invece, la situazione relativa a Giovanni Di Lorenzo, per cui c’è l’interesse della Juventus.

In molti, hanno anche suggerito un possibile scambio (con relativo conguaglio economico, ndr) tra Chiesa e Di Lorenzo, visto che il capitano del Napoli è stato dichiarato in uscita e che l’esterno bianconero non sarebbe visto di buon occhio da Thiago Motta (anche lui in attesa della firma e dell’ufficialità del suo passaggio sulla panchina della Juventus).