“Primi contatti con gli agenti”: Napoli, Manna lavora per il nuovo difensore

Il nuovo Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è già al lavoro sul mercato. Avviati i contatti con gli agenti del difensore per rinforzare la retroguardia azzurra.

Per il Napoli si è conclusa finalmente una delle stagioni più negative degli ultimi anni, con gli azzurri che si sono piazzati al decimo posto in Serie A. L’obiettivo del Napoli è rilanciarsi immediatamente nella prossima stagione, ma per farlo sarà necessario un calciomercato attento e preciso, a differenza delle ultime due sessioni.

Il nuovo DS Giovanni Manna è già al lavoro su vari profili, in attesa dell’ufficialità del nuovo allenatore. Sarebbero stati già avviati i contatti con gli agenti di un difensore che rinforzerebbe notevolmente la difesa partenopea.

Manna subito al lavoro, il DS allaccia i contatti con gli agenti del difensore: di chi si tratta

In casa Napoli l’attenzione ora è rivolta sul prossimo allenatore, e allo stesso tempo sul calciomercato che si dovrà svolgere quest’estate. I prossimi giorni saranno quelli cruciali per la fumata bianca sul fronte allenatore, con Antonio Conte ormai vicinissimo alla panchina del Napoli. Allo stesso tempo, Giovanni Manna non attende a braccia conserte, ed è già al lavoro su vari profili per rinforzare il Napoli. Il focus principale è ovviamente sul reparto difensivo, che in questa stagione ha fatto buchi da tutte le parti.

Al Napoli servirà l’inserimento nella rosa almeno di due centrali difensivi solidi, che siano pronti a prendere le redini della retroguardia. Proprio su questo fronte, Manna ha iniziato a muovere i suoi primi passi. Come riportato da Nicolò Schira, Alessandro Buongiorno è l’obiettivo principale di Conte per la difesa del Napoli. Giovanni Manna è pronto ad accontentare il tecnico salentino, e quindi ha avviato i contatti con gli agenti del difensore del Torino. Ovviamente non sarà facile strappare il difensore ai granata, che chiedono circa 40 milioni di euro per far partire il loro capitano.

Inoltre sulle tracce di Buongiorno ci sono diversi top club italiani ed esteri, e quindi il Napoli è chiamato a duellare con svariati club. Oltre agli azzurri, sul difensore italiano c’è l’interesse di Inter e Milan, oltre a quella di diversi club della Premier League. Buongiorno sarebbe il difensore ideale per il Napoli, ma soprattutto per lo stile di gioco di Antonio Conte. Proprio per questo motivo, il Napoli sarebbe ritornato con prepotenza sul difensore del Torino, dopo che sembrava essere definitivamente tramonta la pista. Manna proverà ad anticipare la concorrenza, ed i primi contatti sono già un segnale importante. La decisione finale però spetterà a Buongiorno, che rifletterà con calma su quale sarà il suo prossimo club a partire dalla prossima stagione.