Napoli, addio Di Lorenzo: arriva un altro chiarimento dell’agente

In casa Napoli è tempo di effettuare le valutazioni sui vari azzurri dopo quest’annata complicata. Arriva il chiarimento dell’agente di Giovanni Di Lorenzo.

La stagione si è ufficialmente conclusa ieri, con il Napoli che ha chiuso con un pareggio al Maradona contro il Lecce seguito dai fischi assordati della tifoseria. Si è dunque chiusa una stagione deludente per gli azzurri, che hanno reso decisamente al di sotto delle loro aspettative.

In virtù di quanto accaduto in questa stagione, saranno effettuate delle valutazioni su ogni singolo azzurro da parte della dirigenza, con il futuro incerto per ogni tesserato. Intanto arriva il chiarimento dell’agente di Giovanni Di Lorenzo, che aggiunge altre informazioni importanti alle sue parole di stamattina.

Napoli, l’agente di Di Lorenzo torna a parlare: le sue dichiarazioni

In casa Napoli si è appena entrati in quelli che potrebbero essere definiti i giorni decisivi in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis è al lavoro per chiudere l’accordo definitivo con Antonio Conte, mentre Manna sta valutando la posizione dei vari azzurri. Il nuovo Direttore Sportivo del Napoli si trovava già dinanzi ad una situazione complicata, a cui se n’è aggiunta un’altra piuttosto importante. Giovanni Di Lorenzo ha richiesto la cessione, e nella giornata odierna il suo agente Mario Giuffredi ha confermato la volontà del capitano di lasciare il Napoli.

Nel pomeriggio Giuffredi è tornato a parlare ai microfoni di Campi Flegrei Tv, in cui ha aggiunto un chiarimento alle sue dichiarazioni odierne: “Non ho nulla da aggiungere. Ho già detto tutto e non ho intenzione di parlarne ancora, con nessuno. Politano e Mario Rui? Io ho fatto riferimento solo a Di Lorenzo, penso di essere stato molto chiaro. Sulle loro posizioni non ho detto nulla”. Giuffredi ha dunque chiarito che le sue dichiarazioni odierne erano riferite solamente al futuro di Giovanni Di Lorenzo, e non agli altri suoi assistiti, ossia Mario Rui e Politano.

Le posizioni degli altri due assistiti di Giuffredi sono comunque incerte, e molto dipenderà dalla decisione che sarà presa dal nuovo allenatore. Per Mario Rui potrebbe anche essersi conclusa la sua esperienza in azzurro, visto che ormai da diverse stagioni il terzino portoghese è sempre sulla graticola dell’addio. Per quanto riguarda Politano, in caso di arrivo di Conte, potrebbe anche restare, ma allo stesso tempo l’esterno azzurro potrebbe decidere di cambiare aria. Ad oggi il futuro di Mario Rui e Matteo Politano resta incerto, ma Giuffredi si esporrà anche sulle loro posizioni nelle prossime settimane.