Calciomercato Napoli, occhi sul talento della Serie A: duello con un top club

Il Napoli è proiettato sulla sessione estiva di mercato, da cui passeranno le ambizioni della prossima stagione. Duello con un top club per un talento dalla Serie A.

La dirigenza del Napoli è da tempo al lavoro in vista della prossima stagione, ed ora le operazioni si intensificheranno visto il termine ufficiale della stagione. Per il Napoli sarà fondamentale svolgere un’ottima sessione di mercato per poter ambire ai primi posti della Serie A.

Sul taccuino dei dirigenti e degli osservatori ci sono diversi profili interessanti, tra cui anche diversi giovani talenti. Pronto il duello di mercato tra gli azzurri ed un top club per un giovane dalla Serie A.

Calciomercato Napoli, sfida ad un top club per un talento della Serie A

La sessione estiva di calciomercato si prospetta piuttosto intensa ed intrigante per il Napoli. Gli azzurri sono chiamati a compiere un mercato importante, visto che si dovrà rivoluzionare la maggior parte dell’organico. I dirigenti hanno già adocchiato eventuali profili che potrebbero far al caso del nuovo allenatore. Prima però bisognerà valutare attentamente la posizione dei vari azzurri, visto che ad oggi non esistono incedibili per il Napoli. L’obiettivo di Manna è quello di cedere gli esuberi e gli scontenti, in modo da inserire profili più giovani all’interno dell’organico.

Nel mirino del DS del Napoli ci sono diversi talenti che militano in Serie A, con cui si prospetta anche un duello con dei top club. Come riporta Tuttosport, Manna e De Laurentiis vorrebbero regalare ad Antonio Conte il terzino del Lecce, Patrick Dorgu, ma su di lui c’è anche l’interesse concreto della Juventus. Il terzino danese classe 2004 ha stregato molti club nella sua prima annata in Serie A con la maglia del Lecce, e si prospetta dunque un’asta nel corso del mercato estivo.

L’ex DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, sarebbe pronto alla sfida di mercato con l’ex dirigente bianconero e nuovo DS del Napoli, Giovanni Manna. Dorgu è un profilo che intriga particolarmente i due club italiani, vista la sua giovane età, ma anche le sue spiccate qualità difensive ed offensive. Il terzino del Lecce potrebbe essere uno dei primi regali da parte della dirigenza del Napoli al nuovo allenatore, Antonio Conte (ormai in procinto di firmare con gli azzurri, ndr). La Juventus però è pronta a duellare, visto che il terzino danese potrebbe essere un rinforzo importante anche per i bianconeri che sono in fase di rinnovamento. Staremo a vedere quale sarà la prossima squadra di Patrick Dorgu, ma la sensazione certa è che non ci sarà la permanenza al Lecce.