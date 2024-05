Ultime SSC Napoli, Zielinski e Osimhen ci saranno per l’ultima al Maradona? La decisione ufficiale

Arriva il comunicato ufficiale da parte della SSC Napoli in merito a Piotr Zielinski e Victor Osimhen, che negli ultimi giorni hanno patito alcuni problemi fisici.

Mancano poche ore per veder calare il sipario su una stagione tutt’altro che da ricordare per il Napoli: basti pensare che, nel match contro il Lecce, gli azzurri si giocheranno la qualificazione per la UEFA Conference League (Olympiakos – Fiorentina permettendo, ndr). D’altro canto, il Torino vorrà chiudere il discorso, magari battendo l’Atalanta che, invece, è fresca di vittoria in UEFA Europa League.

In attesa di capirne di più anche sul fronte allenatore (ore caldissime per il passaggio di Antonio Conte in azzurro) a Fuorigrotta è tutto pronto per l’ultimo turno di campionato. Occasione per i tifosi azzurri per salutare chi dirà addio alla squadra azzurra: da Victor Osimhen, il cui futuro sembra difatti scritto e lontano da Napoli, a Piotr Zielinski, che invece passerà all’Inter dal prossimo 1° luglio. I due ci saranno per l’ultima allo stadio Diego Armando Maradona? Il Napoli fa sapere che uno dei due è recuperato.

Convocati Napoli Lecce: Osimhen c’è, out Zielinski

Dalla lista dei comunicati diramata dalla SSC Napoli in questi minuti, si evince che Victor Osimhen sarà presente per quella che sarà, con ogni probabilità. la sua ultima allo stadio Maradona. Out invece Piotr Zielinski, che non prenderà parte alla sfida contro i salentini.

Non ce la fanno, inoltre, anche Mario Rui e Dendoncker. Di seguito, il comunicato ufficiale del club azzurro a tal riguardo:

Occasione, dunque, per i tifosi per tributare con il giusto modo una figura importante come Victor Osimhen. Non si esclude, inoltre, che ci possa essere qualche iniziativa anche per Piotr Zielinski.