Primo rinforzo definitivo per il Napoli, lo vuole Conte: di chi si tratta

Conte e il Napoli sempre più vicini, si comincia a lavorare sul mercato. Individuato il primo “rinforzo” per gli azzurri: di chi si tratta

Dopo settimane di lunghe trattative la questione allenatore Napoli sembra arrivare ad una conclusione. Il prescelto per guidare gli azzurri la prossima stagione è Antonio Conte. L’accordo economico c’è, manca solo l’ok di De Laurentiis. A convincere il tecnico ex Juve – oltre ad un ricco contratto triennale da oltre 6,5 milioni di euro – le rassicurazioni del patron sul mercato. La società lavorerà a stretto contatto con l’allenatore, provando ad accontentare tutte le richieste.

Si è parlato in questi giorni di tanti nomi. Il più chiacchierato è certamente Lukaku, che in estate tornerà al Chelsea, ma non fa parte dei piani del club. Vuole tornare a lavorare con Conte e può essere un nome plausibile per il post Osimhen. È stato fatto poi il nome di Musah del Milan, Dorgu del Lecce tanti altri. Tuttavia, il primo rinforzo per il nuovo Napoli di Conte potrebbe essere già “in casa”: si tratta di Michael Folorunsho.

Primo rinforzo Napoli: Folorunsho al centro del progetto con Conte

Il centrocampista italiano è stato protagonista di un’ottima stagione con il Verona, che si è salvato con anticipo anche grazie alle sue prestazioni. Il rendimento in campionato gli ha assicurato anche la chiamata di Spalletti in Nazionale, nell’elenco dei 30 pre convocati all’Europeo. Il giocatore è di proprietà del Napoli e la prossima stagione potrebbe definitivamente tornare in azzurro dopo alcune stagioni in prestito, stavolta però in pianta stabile.

Conte storicamente apprezza i calciatori muscolari come Folorunsho. Potrebbe quindi fare di lui uno dei pilastri del Napoli del futuro. Secondo quanto riportato da TMW infatti il Napoli ha intenzione di blindarlo con un rinnovo contrattuale. La mossa della dirigenza partenopea è volta anche a frenare le tante richieste di mercato.

Folorunsho, stagione da sogno con il Verona: ora un ruolo da protagonista nel nuovo Napoli

Fol0runsho ha chiuso la stagione con 5 reti e 1 assist. Ha dimostrato di avere, oltre ad ottime doti fisiche ed atletiche, buone capacità di inserimento, che fanno di lui un centrocampista sostanzialmente completo. Sarà valutato dal nuovo tecnico in estate, durante i ritiri di Castel di Sangro e Dimaro. Se verrà ritenuto funzionale a ricoprire un ruolo di spicco all’interno della rosa è probabile che il Napoli lo vada a blindare con un nuovo contratto.