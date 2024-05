Mercato Napoli, Pedullà: “Di Lorenzo spinge per l’addio”, la scelta tra Juve e Inter

Mercato Napoli, si susseguono i rumors sul futuro di Di Lorenzo. Il capitano azzurro tra Inter e Juventus: l’indiscrezione di Pedullà

Tra poche ore il Napoli scenderà in campo al Maradona per disputare l’ultima gara del campionato di Serie A 2023\24. Gli azzurri ospiteranno il Lecce, in una gara che sostanzialmente vale poco per entrambe. Il Napoli deve vincere per sperare nella qualificazione alla Conference League, cosa che in realtà poco sposta nell’economia di una stagione davvero poco entusiasmante. Sarà più che altro l’occasione per salutare alcuni componenti della rosa che, con ogni probabilità disputeranno un ultima gara con la maglia azzurra del Napoli.

A partire da quelli certi, come Zielinski e Demme. Il polacco ha firmato con l’Inter a parametro zero, mentre il tedesco, fuori rosa da gennaio, troverà una nuova sistemazione alla scadenza del contratto (molto probabilmente in Germania). Sarà il giorno dei saluti anche per Osimhen, la cui cessione da oltre cento milioni finanzierà la rivoluzione stiva del Napoli. A sorpresa però potrebbe essere l’ultimo ballo anche per capitan Di Lorenzo. L’esperto di calciomercato ha svelato che su di lui ci sono sia la Juve che l’Inter, con i bianconeri che hanno qualche chances in più.

Juve o Inter: l’indiscrezione di mercato sul futuro di Di Lorenzo

Nelle ultime ore infatti si susseguono sempre più insistentemente rumors riguardo una possibile cessione in estate. Il capitano è in rotta con la società, che non lo considera più incedibile, e starebbe spingendo per un clamoroso addio.

Della situazione ne ha parlato Alfredo Pedullà, esperto di mercato per Sportitalia, in un video sul suo personale canale YouTube. Il giornalista ha spiegato che la decisione è al momento irrevocabile, quasi definitiva: non c’è allenatore al mondo che possa fargli cambiare idea. Sulla possibile prossima destinazione ha detto:

“Io penso che ci siano due squadre per Di Lorenzo: Inter e Juventus. Io credo che, nel desiderio, sia più la Juve che l’Inter. La Juve ha qualche chances in più perché in quel settore la Juve cerca in quel ruolo, Danilo è in scadenza. C’è il gradimento di Giuntoli, che da 1 a 10 lo apprezza 11. Tuttavia devi trattare con De Laurentiis, che non glielo darebbe mai anche perché c’è un contratto lungo. Manna può fare da cuscinetto”.

Per quanto riguarda la valutazione Pedullà non ha dubbi: “Se la Juve pensa di spendere poco pensa male. De Laurentiis non glielo darebbe mai. La richiesta del Napoli non scenderà sotto i 20 milioni di euro“. Pedullà apre però alla possibilità di inserire nell’affare contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino. Uno scenario davvero inaspettato, che sicuramente non fa felici i tifosi del Napoli. Staremo a vedere nelle prossime settimane se i rumors si tramuteranno in qualcosa di più concreto.