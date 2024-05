Conte Napoli, arriva la risposta definitiva di De Laurentiis: lo ha annunciato Di Marzio

Arriva l’annuncio di Gianluca Di Marzio in merito alla trattativa tra il Napoli e Antonio Conte.

Antonio Conte è vicino al Napoli: queste sono le sensazione che si deducono dalle ultime novità arrivate nelle scorse ore, con il club azzurro che ha deciso di puntare con forza e, con ogni probabilità, in via definitiva sul tecnico leccese. Arrivano ulteriori novità in merito alla posizione di Aurelio De Laurentiis, in quanto mancherebbe difatti soltanto il suo ok per il passaggio dell’ex CT della Nazionale in azzurro.

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che sul suo profilo X / Twitter svela una novità di non poco conto: i patron azzurro, infatti, avrebbe dato il suo ok definitivo, con Giovanni Manna che è chiamato a nuovi contatti per arrivare alla chiusura definitiva. Una notizia, quella lanciata dal giornalista di Sky, che fa letteralmente sognare a occhi aperti i tifosi azzurri.

Ultim’ora Napoli, Di Marzio ha svelato tutto su Conte

In particolare, Gianluca Di Marzio ha indicato anche una finestra temporale entro cui potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva per il passaggio di Antonio Conte al Napoli.

Di seguito, quanto scritto dal giornalista sul suo profilo X / Twitter:

“Napoli, previsto nelle prossime 48 ore un nuovo incontro tra Conte e Manna. De Laurentiis ha dato l’ok a chiudere: proposto un contratto triennale da circa 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus”

Nelle prossime ore, dunque, arriveranno ulteriori novità in merito a una situazione che sta infiammando tutta la piazza partenopea, che presto potrebbe accogliere il suo nuovo tecnico dopo l’addio di Francesco Calzona.