Panchina Napoli, anche Pioli sullo sfondo: l’annuncio dell’esperto di mercato

Antonio Conte e Stefano Pioli sono le due alternative che il Napoli sta monitorando per la prossima stagione: lo scenario.

Il Napoli e Aurelio De Laurentiis sono entrati nella fase calda delle contrattazioni. Dopo la vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta si attendevano risposte da Gian Piero Gasperini. Il tecnico degli Orobici, dopo alcuni colloqui con Antonio Percassi, sembra propenso a restare a Bergamo.

Per questo motivo, il Napoli è chiamato a puntare fortemente su altri due nomi che sono in corsa per la panchina azzurra. I tifosi del Napoli attendono con ansia di sapere chi sederà sulla panchina dei partenopei nella prossima stagione.

Al momento Antonio Conte sembra in grande vantaggio, ma arrivano conferme anche sul fronte che porta il nome di Stefano Pioli, ufficialmente esonerato dal Milan. C’è l’annuncio del noto esperto di mercato.

Nuovo allenatore Napoli, le ultime su Pioli e Conte

Dopo che Gian Piero Gasperini sembra indirizzato a restare alla guida della sua fantastica Atalanta, Aurelio De Laurentiis non ha più motivo di aspettare per procedere con la scelta del prossimo allenatore.

Il patron azzurro ha accelerato per portare Antonio Conte a Napoli, ma arrivano conferme anche per quanto riguarda Stefano Pioli.

Nicolò Schira, noto esperto di mercato, ha spiegato nel dettaglio, attraverso un tweet, lo scenario che si sta profilando in casa Napoli.

Di seguito quanto evidenziato:

“Antonio Conte e Stefano Pioli hanno dato la propria disponibilità ad allenare il Napoli e il club sta negoziando con entrambi. Pioli è il piano B. Il principio di accordo è per un contratto fino al 2026 con opzione per il 2027 con uno stipendio di 3 milioni di euro a stagione. Contatti in corso, invece, per raggiungere un accordo con Conte fino al 2027. Lo stipendio del tecnico sarà di 6,5 milioni di euro più 2 di bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League”.

Il Napoli, quindi, punta fortemente su Antonio Conte e sta provando a chiudere proprio in queste ore. Resta da trovare l’accordo definitivo, ma la trattativa sta facendo passi in avanti importanti. Sempre secondo Nicolò Schira i contatti starebbero andando bene e Conte è sempre più vicino al Napoli. Stefano Pioli, liberatosi consensualmente dal Milan, resta un’alternativa.

In ogni caso, il Napoli ha fretta di sapere chi sarà il prossimo allenatore. Per questo motivo la sensazione è che l’annuncio ufficiale arriverà entro la fine del mese di maggio. Questo permetterà a Giovanni Manna di preparare al meglio il mercato estivo.