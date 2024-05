News SSC Napoli, un azzurro out per influenza: novità su Osimhen e Zielinski

Ad un giorno dal match contro il Lecce ci sono nuovi problemi per Calzona: out un azzurro e arrivano novità su Osimhen e Zielinski.

Sono ore caldissime in casa Napoli. Il futuro degli azzurri dipende proprio da quello che accadrà nelle prossime ore. Dopo il dietrofront da parte di Gian Piero Gasperini che sembra ora destinato a rinnovare il suo contratto con l’Atalanta, il Napoli si è mosso in un’altra direzione.

Antonio Conte sembra vicinissimo a sedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Il tecnico leccese, secondo quanto raccolto in esclusiva per SpazioNapoli.it da Marco Giordano, sembra essere venuto incontro agli azzurri e ha accettato un contratto da 7 milioni a stagione. Ora la palla passa ad Aurelio De Laurentiis che ha voglia di chiudere in fretta per programmare al meglio la prossima stagione. Prima, però, c’è ancora un match da giocare e il Napoli dovrà farlo al massimo per provare a centrare il miracolo Conference League. Ad un giorno dal match contro il Lecce, però, ci sono nuovi problemi per Calzona. In particolare, sono arrivate novità in merito alle condizioni di Victor Osimhen e Piotr Zielinski (domani sarà la loro ultima in maglia azzurra, ndr). Out, per influenza, invece Leander Dendoncker.

Report allenamento Napoli, si ferma un altro azzurro

Il Napoli questa mattina si è allenato all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Dal Konami Training Center di Castel Volturno è arrivata la notizia dell’assenza di Leander Dendoncker dalla sessione odierna.

Alla vigilia del match contro il Lecce, però, Calzona ha dovuto fare i conti con diversi assenti. Zielinski e Rrahmani hanno raggiunto Victor Osimhen e hanno lavorato in modo personalizzato in campo. Solo lavoro in palestra per Mario Rui, mentre Dendoncker non si è allenato per sindrome influenzale.

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma domani alle ore 18 allo Stadio Maradona. La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico-tattico. Dendoncker non si è allenato per una sindrome influenzale. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Osimhen, Rrahmani e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo.

Non c’è ancora certezza sulla presenza domani di Zielinski e Osimhen. Entrambi sono al passo d’addio e rischiano di non poter salutare i tifosi azzurri. Molto dipenderà dalla rifinitura di domani mattina.