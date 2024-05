Napoli-Gasperini, arriva l’annuncio: scatta il piano di De Laurentiis

Arriva l’annuncio su Gasperini: De Laurentiis pronto all’azione per chiudere immediatamente la questione allenatore.

Aurelio De Laurentiis è ancora alla ricerca del prossimo allenatore del Napoli. Dopo averne cambiati tre in una singola stagione, senza contare l’addio di Spalletti e l’entrata in scena di Rudi Garcia precedentemente, la dirigenza partenopea è pronta a puntare tutto sul nuovo allenatore che dovrà essere la chiave per il ritorno del Napoli su palcoscenici di alto livello.

Gli azzurri hanno bisogno di una figura carismatica che possa lasciar trasparire fiducia oltre che svolgere un lavoro degno del club che andrà a rappresentare. I candidati rimangono gli stessi: Pioli che sarà libero di andare dove vuole, Conte alla ricerca di una nuova squadra, Gasperini alle prese con il rinnovo ed Italiano che è in orbita Bologna.

Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria dell’Europa League, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, avrebbe preso una decisione sul suo futuro. Una scelta che definirà il futuro del Napoli nella prossima stagione. De Laurentiis è pronto ad affondare il colpo per farsì che gli azzurri riescano ad avere il nuovo allenatore quanto prima per avviare il progetto di ricostruzione.

Svelata la posizione di Gasperini, il Napoli pronto ad affondare il colpo

Gasperini ha deciso di voler rimanere all’Atalanta fino alla fine del contratto che lo lega ancora con i nerazzurri di Bergamo: 30 giugno 2025. L’ex allenatore del Genoa ha preferito rimanere e probabilmente concludere la carriera, a seguito di un eventuale estensione del contratto, in un club che ha reso grande e che lo ha reso uno dei principali tecnici d’Italia e d’Europa. Un accordo con la società bergamasca che sembra essere più dettato dal cuore che di carattere tecnico.

Una scelta che condizionerà l’azione di De Laurentiis: il presidente del Napoli, di conseguenza, avrebbe preso la decisione di virare su Antonio Conte. L’ex Inter e Juventus rimane la priorità del club azzurro e alla luce di quanto svelato da “Il Corriere dello Sport”, la pista Gasperini sembrerebbe essere ormai impraticabile.

L’alternativa a Conte resta Stefano Pioli che ha raggiunto un accordo con il Milan riguardo alla buonuscita e pertanto non sarà vincolato dal club rossonero già nell’immediato, nonostante il contratto sarebbe scaduto il 30 giugno 2025. Le prossime due settimane saranno tutte da vivere per il futuro del Napoli, ancora indefinito e probabilmente pieno di sorprese, stile De Laurentiis.