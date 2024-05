Napoli-Conte mai cosi vicini: la rivelazione di Sky, spunta un retroscena

Accelerata per Antonio Conte: lui e Napoli mai stati così vicini, arriva la rivelazione di Sky Sport a sorpresa.

Antonio Conte, secondo quanto riportato da Sky Sport, sembrerebbe essere sempre più vicino al Napoli. Nelle ultime ore Gian Piero Gasperini ha avuto un incontro con il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi per definire il proprio futuro: il suo contratto con la squadra bergamasca scadrà il 30 giugno 2025.

Il profilo del neo-vincitore dell’Europa League è tra i più apprezzati da parte della dirigenza azzurra, pronta ad affidargli le chiavi della panchina del Napoli. Nonostante il forte interesse, Gasperini avrebbe optato per la permanenza in Lombardia per dare continuità ad un progetto che vuole affermarsi anche in Italia oltre che in Europa.

Stefano Pioli, stasera alle 20:45 contro la Salernitana, sarà seduto per l’ultima volta sulla panchina del Milan da allenatore. L’ex mister della Fiorentina si è accordato con il club rossonero sulla buonuscita e pertanto sarà svincolato da qualsiasi obbligo alla fine dell’attuale stagione. Il tecnico emiliano, di conseguenza, potrebbe rivelarsi un concreto candidato per il ruolo di allenatore del club azzurro. Un’opzione che potrebbe diventare più di una semplice suggestione. Intanto sembrerebbe essere aumentata la possibilità di vedere Conte sulla panchina del Napoli.

Il Napoli vuole chiudere per Conte, la situazione

Secondo quanto riportato da l’inviato di Sky Sport, Massimo Ugolini, il Napoli avrebbe deciso di non aspettare Gasperini, ormai prossimo all’accordo con Percassi. La priorità era e rimane Antonio Conte. Nelle ultime settimane c’è stato un rallentamento e per via del forte interesse nei confronti di Gasperini e a causa di una proposta che non ha convinto del tutto l’ex allenatore della Juventus.

Nella giornata odierna, però, è stato avviato un nuovo contatto, una vera e propria accelerata che potrebbe risultare definitiva: Conte e Napoli non sono mai stai così vicini da quando De Laurentiis gli ha proposto la panchina. Sullo sfondo rimane in rilievo anche la proposta del Chelsea che, dopo stagioni molto negative e l’esonero da Mauricio Pochettino, vorrebbe riportare a Londra Conte.

Con i Blues è seduto sulla panchina per due stagioni, dal 2016 al 2018, con cui ha vinto una storica Premier League, nell’annata calcistica 2016/17, a seguito di una stagione da dimenticare con Mourinho. In questo momento l’allenatore leccese starebbe valutando le due opzioni e nelle prossime ore potrebbe finalmente chiudersi una telenovela che in casa Napoli va avanti dall’esonero di Rudi Garcia a novembre 2023.