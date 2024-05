Napoli, addio Di Lorenzo: servono 20 milioni, partiti contatti con un club

Di Lorenzo ha chiesto la cessione: un club di Serie A è pronto ad affondare il colpo per assicurarselo e vincere la concorrenza.

Giovanni Di Lorenzo e il Napoli sono destinati alla separazione: secondo le ultime indiscrezioni, il capitano degli azzurri avrebbe chiesto la cessione. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha aperto alla possibilità ed è pronto a sistemare il terzino destro in un’altra squadra. La stagione di Di Lorenzo, come tutti gli altri calciatori dei partenopei, è stata davvero negativa e distante di gran lunga rispetto a quella disputata lo scorso anno.

Il calciatore vorrebbe provare una nuova esperienza per recuperare le giuste energie fisiche e mentali dopo un anno molto complicato. Su di lui ci sono alcuni club di Serie A e l’Atletico Madrid. Il calciatore, dunque, potrebbe lasciare il capoluogo campano dopo 5 anni in cui è riuscito a vincere una Coppa Italia con Gennaro Gattuso nella stagione 2019/20 e uno Scudetto con Luciano Spalletti nella stagione 2022/23.

Con la maglia del Napoli si è guadagnato anche un posto in Nazionale con cui disputerà Euro 2024, probabilmente da protagonista, e con cui ha vinto Euro 2020 nell’estate del 2021. Insomma, Napoli e Di Lorenzo si sono scambiati reciprocamente tante emozioni ma ad oggi sembrerebbe che questo incredibile capitolo sia giunto al termine.

Un club di Serie A vuole fortemente Di Lorenzo, c’è stata la chiamata dell’allenatore

Giovanni Di Lorenzo ha dimostrato più volte di essere un professionista esemplare: serio, educato e un atleta di livello superiore. Queste qualità, oltre che quelle tecniche, sono state notate dai principali club di Serie A. Oltre, infatti all’interesse dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, sono pronte all’assalto anche Juventus, Inter e Roma.

Proprio quest’ultima sembrerebbe essere in vantaggio sulle altre: Daniele De Rossi, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, avrebbe chiamato Di Lorenzo per capire bene la reale situazione in cui si trova il capitano del Napoli. La Roma ha bisogno di un terzino destro che alterni qualità e quantità, un esterno di spinta affidabile che possa completare la difesa giallorossa. I due hanno lavorato insieme durante Euro 2020.

Il suo cartellino si aggira attorno ai 20 milioni. Più defilato c’è l’Inter che vorrebbe puntare sul giocatore una volta ceduto Denzel Dumfries, il cui contratto scadrà nel giugno del 2025. La squadra nerazzurra, dopo aver prelevato dal Napoli Piotr Zielinski, sembrerebbe disposta anche a puntare sul numero 22 a disposizione di Francesco Calzona. Una situazione in evoluzione ma che avrà dei risvolti che condizioneranno il futuro del club campano.