Mercato Napoli, notizia super: “Vuole giocare con Conte”, i tifosi sognano il colpaccio

Il mercato del Napoli è pronto a decollare con il sempre più vicino arrivo di Conte: i tifosi sognano il colpaccio.

Ci siamo: dopo una stagione davvero molto complicata, il Napoli è arrivato nella fase caldissima della sua annata. In queste ore si sta lavorando senza sosta per trovare definitivamente il prossimo allenatore degli azzurri.

Aurelio De Laurentiis ha atteso per diverso tempo Gian Piero Gasperini. Dopo la vittoria dell’Europa League, però, il tecnico sembra intenzionato a restare all’Atalanta. Nella giornata di ieri e nella giornata di oggi, Gasperini ha avuto dei colloqui con Antonio Percassi, presidente dei bergamaschi. La sensazione è che il tecnico sia destinato a rinnovare il suo contratto con l’Atalanta.

De Laurentiis, quindi, ha virato completamente su Antonio Conte. Il patron ha fretta di chiudere e i contatti proseguono in maniera positiva proprio in queste ore. L’arrivo di Conte, dunque, è sempre più possibile e ora i tifosi del Napoli sono pronti a sognare il colpaccio.

Antonio Conte è al momento in pole position per la panchina del Napoli. Qualora dovesse arrivare l’annuncio ufficiale, Conte porterebbe cos sé anche il suo staff, i cui nomi erano già stati svelati alcune settimane fa.

Non solo lo staff, però, arriverà insieme a Conte. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, pare che il tecnico possa portare a Napoli anche Romelu Lukaku.

Secondo Nicolò Schira, Romelu Lukaku vuole tornare a lavorare con Conte dopo l’sperienza all’Inter. I due sono molto amici e insieme hanno fatto grandi cose.

Di seguito il tweet di Schira:

“A Romelu Lukaku piacerebbe tornare a lavorare con Antonio Conte. I due sono veramente in grandi rapporti e Lukaku lascerà la Roma a fine stagione per tornare al Chelsea, dove è fuori dal progetto. Se Conte firma con il Napoli, l’attaccante diventerà uno degli obiettivi principali per sostituire Osimhen”.