Di Lorenzo-Napoli, futuro in bilico: la decisione del club

Il futuro Di Lorenzo sotto l’ombra del Vesuvio è sempre più in bilico: arriva la decisione del presidente Aurelio De Laurentiis.

Nelle ultime ore si sono rincorse voci insistenti di mercato che riguardano il capitano Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, l’ex Empoli avrebbe presentato alla società la richiesta di essere ceduto. Una scelta che ha lasciato l’intera tifoseria spiazzata e che la società ha deciso di valutare. Il terzino destro è nel capoluogo campano dal 2019 quando sulla panchina partenopea sedeva Carlo Ancelotti.

Finora con la casacca azzurra ha collezionato 230 presenze impreziosite da 15 reti e 36 assist. Numeri non di poco conto che, associati ad una professionalità esemplare, gli hanno permesso di ricevere la fascia da capitano proprio nell’anno in cui è tornato lo scudetto a Napoli. Il difensore azzurro, alla luce di una stagione davvero negativa, avrebbe deciso di cambiare aria per ritrovare e la condizione fisica e quella mentale più adatta per la sua carriera.

Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 20 milioni di euro, con un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2028. La dirigenza azzurra ha valutato la richiesta di Di Lorenzo ed ha preso la decisione migliore per il club.

Manna ha valutato la richiesta, il Napoli apre alla cessione

Gli introiti di una stagione del genere non sono di certo paragonabili a quelli guadagnati in quella dello scudetto e pertanto le decisioni di un club cambiano a causa delle possibilità finanziarie disponibili. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna ha deciso di accogliere la volontà di Di Lorenzo di approdare in una nuova squadra.

Manna insieme a Mario Giuffredi, agente del calciatore, si starebbero mettendo all’opera per sistemare il terzino destro, richiesto sia in Italia che in Spagna. Secondo alcune indiscrezioni Di Lorenzo sembrerebbe esser tentato da Atletico Madrid e fortemente dall’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro, dopo aver prelevato Zielinski dal Napoli, vorrebbe assicurarsi anche il capitano partenopeo.

I nerazzurri potrebbero cedere Denzel Dumfries, il cui contratto scadrà nel 2025, nella prossima sessione di mercato e rimpiazzarlo proprio con Di Lorenzo. Quest’ultimo non è stato dichiarato ufficialmente cedibile ma la sensazione è che De Laurentiis e Manna sarebbero ben lieti di ascoltare offerte per il calciatore. Una situazione che dovrà esser chiarita quanto prima anche per permettere al nuovo allenatore di puntare su giocatori certi di rimanere a Napoli, pronti ad avviare il progetto di ricostruzione.