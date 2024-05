Conte-Napoli, il sì con tre colpi a sorpresa: spuntano i nomi

Antonio Conte approderà a Napoli solo a certe condizioni: si palesano le richieste dell’allenatore leccese.

La dirigenza azzurra continua a monitorare diversi profili per la panchina partenopea in vista della prossima stagione. La notizia della separazione tra Stefano Pioli ed il Milan è ormai ufficiale, Gian Piero Gasperini è sempre più vicino ad un rinnovo con l’Atalanta mentre Vincenzo Italiano, adesso focalizzato soltanto sulla finale di Conference League con la sua Fiorentina, sembra essere propenso a sposare il progetto Bologna.

Aurelio De Laurentiis è ormai stufo di aspettare ed entro fine maggio vorrebbe trovare il nuovo allenatore del Napoli per la costruzione di un progetto ideale in vista della prossima stagione. Il patròn azzurro ha deciso di puntare fortemente su Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus ed Inter ha affermato più volte di provare ammirazione nei confronti della piazza partenopea e stima verso il presidente del Napoli.

Segnali che potrebbero certificare come vera la possibilità di vedere Conte sotto l’ombra del Vesuvio. Dopo una stagione complicatissima che rischia di concludersi con il decimo posto, la tifoseria reclama un allenatore carismatico e pronto a dare tutto per risollevare il morale di una squadra, apparsa slegata nella corrente annata calcistica.

Le richieste di Conte sul mercato: c’è un calciatore del Milan!

Secondo quanto riportato da “Repubblica”, Conte sarebbe disposto ad approdare al Napoli soltanto a determinate condizioni: stipendio adeguato e tre colpi di mercato. Il tecnico salentino avrebbe chiesto uno sforzo alla società azzurra: un ingaggio da 7 milioni di euro + bonus e qualche garanzia sul progetto che a suo parere dovrà essere ambizioso ma non per forza finalizzato alla vittoria finale.

Come affermato in una recente intervista dal suo vice, Cristian Stellini, Conte avrebbe espresso la volontà di prendere in gestione una squadra da ricostruire, non per forza già pronta alla vittoria. Per farsì che questa ricostruzione avvenga, l’allenatore ha chiesto a De Laurentiis l’acquisto di tre calciatori: Patrick Dorgu del Lecce, Yunus Musah del Milan e Romelu Lukaku del Chelsea.

Sicuramente, Lukaku a parte, non dei calciatori già affermati ma che sembrano avere del potenziale: Dorgu costa 7 milioni di euro, Musah circa 20-25 milioni mentre il ruolo di Conte potrà essere decisivo per l’acquisto del successore di Osimhen: Romelu Lukaku. Il belga sarebbe disposto a intraprendere una nuova avventura proprio con il mister con cui è riuscito ad esprimersi al meglio e con cui ha vinto uno scudetto nella stagione 2020-21.