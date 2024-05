Conte Napoli, ancora conferme sulla trattativa: “Un motivo inedito lo spinge verso il sì”

Antonio Conte e il Napoli: sono ore frenetiche sul fronte panchina per il club di Aurelio De Laurentiis, che sembra intenzionato a puntare sul leccese.

Momenti di grande attesa per il Napoli e per i tifosi, per capire ciò che ne sarà della trattativa con Antonio Conte. I contatti tra le parti, stando a quanto raccolto in queste ore e confermato da molteplici fonti, sono ormai fitti, sintomo di come la situazione sia arrivata a un punto di svolta. È lecito, dunque, aspettarsi novità concrete in questi giorni, se non addirittura proprio in queste ore.

Per quanto concerne Gian Piero Gasperini, non sarebbe ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo con l’Atalanta, ma gli azzurri sembrerebbero sempre più convinti nel puntare sull’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, grande desiderio di una piazza che è desiderosa di riscatto in seguito a una stagione a dir poco deludente.

A fare il punto della situazione, in merito alla trattativa tra il Napoli e Antonio Conte, è il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto. Sul suo profilo X / Twitter, quest’ultimo ha svelato uno dei possibili motivo per cui il leccese potrebbe accettare la sfida di allenare il club azzurro. Secondo Moretto, delle questioni di carattere familiare lo porterebbero a dare la propria risposta affermativa al presidente Aurelio De Laurentiis.

Ultimissime Calcio Napoli: tutte le novità sulla trattativa con Conte

Quando arriverà la decisione definitiva dalle parti in causa, per quanto concerne la trattativa tra Conte e Napoli? La sensazione è che le medesime siano ore davvero caldissime, con i colloqui che sono davvero fitti.

Di seguito, quanto svelato dal giornalista Matteo Moretto a tal riguardo:

Il Napoli preme per Antonio Conte. La trattativa è in fase avanzata e le parti stanno lavorando in queste ore per raggiungere un accordo definitivo. Antonio Conte ha sempre dato massima priorità a un possibile ritorno in Italia soprattutto per una scelta familiare. Negli ultimi giorni il Napoli ha alzato il pressing convinto di poter trovare una quadra sulle cifre.

Una decisione di carattere familiare, dunque, spinge il tecnico sempre più verso l’azzurro. I tifosi si attendono notizie concrete già nelle prossime ore, decisive per capire se sarà proprio il leccese colui che guiderà il nuovo corso azzurro, che prevede una forte rivoluzione sotto ogni punto di vista, così come dichiarato nei giorni scorsi dal presidente Aurelio De Laurentiis.