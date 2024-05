Accostato al Napoli, Zaniolo lancia l’indizio sul futuro: avete sentito?

Nelle settimane scorse è tornato di moda per il Napoli il nome di Nicolò Zaniolo: l’ex Roma lancia un indizio sul proprio futuro.

Manca sempre meno alla rivoluzione estiva che Aurelio De Laurentiis ha promesso. In estate il Napoli cambierà pelle. Chiunque non abbia voglia di restare in magli azzurra verrà ceduto senza alcuna opera di convincimento.

Proprio per questo motivo, nelle ultime ore, l’indiziato numero uno a lasciare il Napoli è il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro si sente svuotato dopo una stagione complicatissima e ora vorrebbe cambiare aria.

Con tante partenze, ovviamente, ci sarà bisogno di tanti ingressi in squadra. Giovanni Manna, sebbene non si conosca ancora il nome del prossimo allenatore, si sta già muovendo sul mercato. Sul taccuino dell’ex Juventus, stando ai rumors delle scorse settimane, ci sarebbe anche Nicolò Zaniolo, che ora esce allo scoperto sul futuro.

Zaniolo-Napoli, l’ex Roma lancia un indizio di mercato

Fino a qualche anno fa, Nicolò Zaniolo era considerato uno dei migliori talenti del panorama calcistico italiano. L’esordio tra i professionisti al Bernabeu contro il Real è da predestinato e Zaniolo ha messo subito in mostra le sue qualità. Il doppio infortunio al crociato, però, ne ha limitato tantissimo la crescita.

Ora è all’Aston Villa, in prestito dal Galatasaray. Zaniolo non è ancora sicuro del suo futuro e ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Di seguito quanto evidenziato:

Interesse della Fiorentina?

“Fa piacere leggere di questo interesse, ma ora è presto, troppo presto per sapere dove giocherò nella prossima stagione. Un anno e mezzo fa ci sono stati incontri e dialoghi col Milan ma poi non se n’è fatto nulla, succede spesso nel calcio”.

L’ex giocatore della Roma non è ancora a conoscenza su chi sarà il suo prossimo club. Nelle ultime settimane sembra forte il pressing della Fiorentina, ma anche il Napoli ha fatto dei sondaggi. Gli azzurri non hanno ancora affondato il colpo perchè non è ancora stato annunciato il prossimo allenatore. Qualora gli azzurri si mostrassero realmente interessati, per Zaniolo sarà complicato rifiutare la corte degli ormai ex Campioni d’Italia.

Zaniolo, poi, ha riferito di essere stato vicino ad un ritorno in Italia. Il Milan nelle scorse sessioni di mercato sembrava vicinissimo a prendere l’ex Roma e Inter, ma il tutto si è risolto con un nulla di fatto. Facendo capire tra le righe, frattanto, così come fatto in passato, un gradimento per il ritorno in Serie A. Ora, Zaniolo dovrà capire quale sarà la sua prossima squadra e nel frattempo lavorare duramente per recuperare dall’infortunio che lo costringerà a saltare il secondo europeo di fila.