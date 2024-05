Ultim’ora Di Lorenzo: è rottura con il Napoli, l’annuncio

La giornata odierna ha rappresentato quella della richiesta di cessione di Di Lorenzo al Napoli. Arriva l’annuncio che conferma la rottura tra il terzino e gli azzurri.

La stagione del Napoli è stata senz’altro negativa, con gli azzurri che hanno deluso tutte le aspettative che erano state poste ad inizio stagione. Anche gli intoccabili della rosa hanno deluso, come Giovanni Di Lorenzo, ma anche Osimhen e Kvaratskhelia, che non hanno reso come la stagione scorsa.

Il capitano del Napoli specialmente è finito al centro delle critiche feroci da parte dei tifosi nel corso di questa stagione. Di Lorenzo ha comunicato di voler essere ceduto in estate, e a confermare la rottura è un annuncio arrivato poco fa.

Il clima all’interno dello spogliatoio del Napoli si è completamente rovesciato nel corso di quest’anno. Fino all’anno scorso, lo spogliatoio era unito, con i giocatori osannati dai tifosi ed elogiati dalla società. Il pessimo rendimento del Napoli in questa stagione ha creato un malcontento generale, con la tifoseria inferocita con tutta la squadra. A farne le spese è stato maggiormente il capitano Giovanni Di Lorenzo, finito in un vortice di critiche anche piuttosto severe.

Il clima creatosi attorno al capitano del Napoli sembra aver portato Di Lorenzo ad una scelta drastica, ossia l’addio al club nel corso del mercato estivo. Difatti il terzino avrebbe chiesto espressamente alla società di cederlo in estate. A confermare tutto ciò, e quindi la rottura di Giovanni Di Lorenzo con l’ambiente è Alfredo Pedullà:

“Tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli sembra un punto di non ritorno e una rottura praticamente insanabile. Certo, c’è sempre tempo per cambiare idea ma questa è la strada tracciata e al momento con pochi margini di manovra per un’inversione. Ma il tutto nasce dal fatto che Di Lorenzo si sia sentito all’improvviso un sopportato, un non intoccabile o qualcosa del genere. Al punto che ha capito di poter essere sacrificato in presenza di un’offerta importante. Segnali che non hanno fatto piacere a Di Lorenzo, che non si sente di sicuro l’unico responsabile di una stagione nata malissimo. A questo punto è molto probabile che venga scandagliato il mercato con big italiane e straniere pronte a fare una proposta”.