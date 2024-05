Nuovo allenatore Napoli, ore caldissime: “Occhi aperti questa sera”

I prossimi giorni saranno quelli decisivi per la scelta del prossimo allenatore del Napoli. Arrivano degli aggiornamenti importanti, con le prossime ore che potrebbero essere cruciali.

Domenica alle 18:00 si disputerà Napoli-Lecce, con gli azzurri che saluteranno il Maradona in questo ultimo impegno stagionale. Ci sarà il saluto definitivo a Francesco Calzona, che lascerà la panchina al suo successore, che ad oggi è ancora sconosciuto.

A partire da lunedì, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore del Napoli, con diversi tecnici che si contendono il ruolo. In arrivo importanti aggiornamenti riguardanti il prossimo allenatore del Napoli, con le prossime ore che saranno cruciali.

Nuovo allenatore Napoli, novità importanti in arrivo nelle prossime ore: le ultime

In casa Napoli si attende solamente l’ultimo triplice fischio della stagione, che arriverà domenica sera al Maradona in occasione della gara contro il Lecce. Gli azzurri saluteranno i tifosi, rimandando l’appuntamento alla prossima stagione, in cui si spera ci sia un Napoli con tutt’altra grinta. Innanzitutto c’è attesa per scoprire chi sarà il prossimo allenatore del Napoli nella prossima stagione, e che erediterà il posto di Francesco Calzona. Come è ben risaputo, in lizza ci sono diversi allenatori, e le quotazioni sono in costante cambiamento.

In questi giorni si era delineato un quadro di preferenze per gli azzurri, con Gasperini in pole su Conte e Pioli. Il tecnico dell’Atalanta continua a tergiversare sul proprio futuro, che continua ad essere rimandato. Per questo motivo ci sarebbe stato un cambio di piani nelle idee del Napoli, che è stato illustrato dal giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini:

“Potrebbe essere una serata che regalerà qualche notizia. Conte in questa situazione sembra nettamente più avanti rispetto a Stefano Pioli. È dunque tornato in auge il nome del tecnico leccese. Il presidente De Laurentiis si aspettava una risposta da Gasperini, che però non è arrivata. Anzi, il fatto che ci sarà un nuovo incontro con Percassi è l’indicatore che Gasperini non era evidentemente convinto e, dunque, è disponibile a trattare una riprogrammazione con l’Atalanta, l’implementazione di un progetto vincente”.

Secondo Ugolini, sarebbe ritornato in pole per la panchina del Napoli, l’ex Inter e Juventus, Antonio Conte. L’allenatore pugliese avrebbe scavalcato nuovamente Gasperini, le cui quotazioni sono in calo dopo l’annuncio di un nuovo incontro con Percassi. Difatti il tecnico della Dea è più vicino alla permanenza a Bergamo, e di conseguenza Conte torna in auge per la panchina del Napoli. Potrebbero arrivare importanti aggiornamenti addirittura già in serata, visto che De Laurentiis è intenzionato a chiudere la telenovela allenatore al più presto. Occhio dunque alle prossime ore, in cui potrebbe arrivare l’annuncio sul prossimo allenatore del Napoli qualora sia Antonio Conte.