Kvaratskhelia e Di Lorenzo, annuncio ufficiale: la decisione sorprende i tifosi

La stagione si avvia verso la conclusione, con il Napoli che domenica disputerà l’ultima gara stagionale. Annuncio a sorpresa su Di Lorenzo e Kvaratskhelia che spiazza i tifosi.

Il Napoli si appresta a chiudere la sua annata complicata questa domenica, con gli azzurri che saluteranno il Maradona affrontando il Lecce. Dopo di che il focus sarà diretto verso tutto ciò che c’è da fare in vista della prossima stagione, dalla scelta dell’allenatore alla valutazione di vari azzurri.

Ad oggi è in bilico la posizione di ogni singolo giocatore, ma l’avvento del nuovo tecnico potrebbe cambiare le carte in tavola. In queste ore è arrivato l’annuncio a sorpresa che riguarda Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia.

Annuncio ufficiale su Di Lorenzo e Kvaratskhelia: decisione spiazzante

La stagione del Napoli è stata tutt’altro che esaltante a differenza di quel che è stata nella passata annata. Purtroppo gli azzurri hanno faticato su tutti i fronti in questa stagione, ottenendo un rendimento decisamente basso per quelle che sono le qualità dei giocatori. Quest’annata è stata l’opposto di quella in cui è arrivato lo scudetto, con tutti gli azzurri che hanno reso al di sotto delle loro aspettative. Ovviamente ciò porterà la dirigenza a fare delle attente valutazioni su tutto l’organico.

In bilico ci sono le posizioni anche dei vari intoccabili, che ad oggi potrebbero anche essere ceduti per permettere alla dirigenza di rinnovare la rosa. Sicuramente ci si aspettava un rendimento migliore dal capitano Giovanni Di Lorenzo, e da Khvicha Kvaratskhelia, che è viaggiato a targhe alterne in questa stagione. Nonostante il loro rendimento, i due azzurri sono stati premiati. Difatti sia Khvicha Kvaratskhelia che Giovanni Di Lorenzo sono stati inseriti nel Team Of The Season della Serie A, con le loro versioni menzione TOTS presenti nel videogioco di EA, FC24.

I due azzurri hanno incassato rispettivamente delle versioni migliorate rispetto alle loro card base, con Di Lorenzo che ha una valutazione totale di 91, mentre Kvaratskhelia di 93. Nonostante le tante critiche per il loro rendimento stagionale, i due azzurri hanno ricevuto questo importante riconoscimento nel videogioco calcistico più giocato. Dunque per Di Lorenzo e Kvaratskhelia arriva una sorta di “premio di consolazione” per la loro stagione, che è stata sicuramente più negativa che positiva. Per il Napoli presente anche Victor Osimhen, con la sua card in valutazione 95. Nonostante un’annata difficile, i tre azzurri sono riusciti a strappare un posto tra i menzionati TOTS del videogioco calcistico. Le loro versioni saranno disponibili nei pacchetti del gioco fino alle 19 di venerdì 31 maggio.