Ultim’ora Atalanta, i tifosi ora ci sperano: annuncio del presidente Percassi su Gasperini!

Si è da poco conclusa la finale di Europa League con la vittoria dell’Atalanta, è già però tempo di futuro per Gasperini.

Atalanta tre, Bayer Leverkusen zero. Non è un sogno, il team di Gian Piero Gasperini ha battuto le invincibili “Aspirine” di Xabi Alonso. Un netto tre a zero a Dublino, con Lookman mattatore d’eccezione: il compagno di nazionale di Osimhen è stato imprendibile, autore di una tripletta clamorosa anche per la bellezza dei goal, soprattutto quello finale.

Un successo meritatissimo quello dei nerazzurri, a coronare un progetto di crescita costante, iniziato proprio nel 2016, con l’avvento del sopracitato allenatore italiano, vero e proprio punto di svolta della storia calcistica bergamasca.

Futuro Gasperini, le parole del presidente dell’Atalanta non lasciano dubbi

Tiene banco ora il futuro di Gasperini. Il tecnico italiano, corteggiatissimo da Aurelio De Laurentiis, che secondo molti addetti ai lavori l’avrebbe messo in cima alla propria lista, non ha ancora sciolto le proprie riserve in merito alla prossima stagione. L’ipotesi di un addio a Bergamo, città in cui si è elevato a vero e proprio mostro sacro, non è da escludere, forse proprio per concludere questo ciclo storico nel miglior modo, da vincente.

Intervistato ai microfoni di SKY Sport, Antonio Percassi, storico presidente dell’Atalanta, che questa sera non ha trattenuto le lacrime dinanzi a questo magnifico successo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Gasperini, cercando di allontanare definitivamente le voci di un addio:

“Quello che è successo è clamoroso, un sogno che si è realizzato. Vedo quando ci ama la nostra gente, ora sicuramente staranno festeggiando tanto per le strade di Bergamo. Adesso la Champions? Vediamo, la cosa bella è che c’è una crescita costante, i calciatori lo vedono. Futuro di Gasperini? Ci vedremo sicuramente, io non ho però alcun dubbio. Se questo successo cambia qualcosa? No, anzi, questo aiuta, aiuta a fare sempre meglio, sia lui che noi”.

Insomma, l’intenzione chiara della “Dea” è quella di continuare con il proprio condottiero. Una intenzione manifestata già nei giorni antecedenti alle due finali di Coppa Italia ed Europa League e che da stasera, sarà sicuramente rafforzata dall’immenso successo di Dublino. La strada che condurrebbe De Laurentiis da Gasperini potrebbe quindi essere piena d’ostacoli, risulterà in ogni caso decisiva la volontà del tecnico, che nei prossimi giorni scioglierà le riserve. Ora è il momento dei festeggiamenti, giusto pensarci tra qualche ora.